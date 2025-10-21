国際卓球連盟（ITTF）は21日、2025年第43週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には8選手

女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、大藤沙月（ミキハウス）が10位に名を連ねており、3選手がトップ10をキープしている。

11位に橋本帆乃香（デンソーポラリス）、14位に早田ひな（日本生命）、15位に長粼美柚（木下アビエル神奈川）が続き6選手がトップ20入り。

さらに木原美悠（個人）が1つ順位を上げて21位、横井咲桜（ミキハウス）も1つランクを上げ30位、佐藤瞳（日本ペイントグループ）も1つランクアップし34位に浮上した。平野美宇（木下グループ）は33位から35位に後退するも10選手がトップ40位を維持している。

おって芝田沙季（日本ペイントグループ）が48位、赤江夏星（日本生命）が49位、4つ順位を上げた出澤杏佳（レゾナック）が62位、笹尾明日香（日本生命）が100位と続いている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年10月21日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

7位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：大藤沙月

11位（-）：橋本帆乃香

14位（-）：早田ひな

15位（-）：長粼美柚

21位（↑ 22位）：木原美悠

30位（↑ 31位）：横井咲桜

34位（↑ 35位）：佐藤瞳

35位（↓ 33位）：平野美宇

48位（-）：芝田沙季

49位（-）：赤江夏星

62位（↑ 66位）：出澤杏佳

100位（↑ 103位）：笹尾明日香