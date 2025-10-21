10時の日経平均は600円高の4万9785円、アドテストが169.70円押し上げ 10時の日経平均は600円高の4万9785円、アドテストが169.70円押し上げ

21日10時現在の日経平均株価は前日比600.15円（1.22％）高の4万9785.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1029、値下がりは487、変わらずは95と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を169.70円押し上げている。次いでファストリ <9983>が77.58円、ＳＢＧ <9984>が75.76円、ＴＤＫ <6762>が27.53円、ファナック <6954>が22.05円と続く。



マイナス寄与度は24.24円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、東京海上 <8766>が2.32円、日立 <6501>が1.31円、ディスコ <6146>が1.28円、ホンダ <7267>が1.01円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、その他製品、精密機器、金属製品と続く。値下がり上位には水産・農林、保険、建設が並んでいる。



※10時0分3秒時点



株探ニュース

