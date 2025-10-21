¶ÌÀîÅ°»á¡¢¸øÌÀ¤Î¼«Ì±Ï¢Î©²ò¾Ã¤ÎÍýÍ³¤ò²þ¤á¤Æ¿ä»¡¡Ö½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¸½ñ¸«¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×ÊÑ²½»ØÅ¦
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¡Ê62¡Ë¤¬21Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤ò²þ¤á¤Æ¿ä»¡¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï20Æü¡¢Ï¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£Åö³ºÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÈÏ¢Î©»þÂå¤Ë·è¤·¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬ËþºÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÝ¼é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â±¦Íã¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿Êý¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¹Ä¼¼¡Ù¡Ø·ûË¡²þÀµ¡Ù¡Ø²ÈÂ²À©ÅÙ¡Ù¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ý¿·¤¬¹Í¤¨¤¿Äó¸À¤Ë±è¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤ÎÁ´ÌÌÍÆÇ§¡Ù¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡Ø¹ñËÉ·³¤ÎÊÝ»ý¡Ù¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥Ï¥ÈÇÉ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡£Ê¿ÏÂ¤ÎÅÞ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Ý¿·¤Ï¤à¤·¤í¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡£¤à¤·¤í¡¢°Ý¿·¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Æ¤³¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¸þ¤Ë¤¤¤¯¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì±þÉ½¸þ¤¤Ï¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â»ÔÁíºÛ¡¢¤´¼«¿È¤ÏÊÝ¼é¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤±¤É¡¢±¦Íã¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¸þÀ¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¸½ñ¸«¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¼«¿È¤Î¡Ö±¦Íã¡×È¯¸À¤òÊäÂ¡£¡Ö¤µ¤Ã¤ÊÝ¼é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±¦Íã¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬ÁêÅöÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²À©ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡£³°¹ñ¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡Ù¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢»ä¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£