GACKT¡¢¡ÖºÇÄãºÇ°¡×¤ò¹ðÇò¤·¤¿¸åÇÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò·ãÎå¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤»þ¤Ï¡Ä¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¤¬21Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇÄãºÇ°¡×¾õÂÖ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¸åÇÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉÝæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¤Ï18Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¿ô¡¹¤ÎÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢º£ºÇÄãºÇ°¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ë¤ß¤ëÆâ¤Ë¿´¤¬¥É¥¹¹õ¤¯À÷¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¿©¤¤»ß¤á¡¢²¿¤È¤«ÌÀÆü¤Ë¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤ËÅ¾²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡ª´èÄ¥¤ì¡¢°½¾®Ï©æÆ¡ªÉé¤±¤ë¤Ê¡¢°½¾®Ï©æÆ¡ª·¯¤«¤é¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤È°ì½ÅâÛ¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¡ªÀï¤¨¡ª°½¾®Ï©æÆ¡ª¡×¤È²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿´ÇÛ¤äÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
GACKT¤Ï¡¢¤³¤Î°½¾®Ï©¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£¡ÖæÆ¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤â¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¹ç¤ï¤º¤Ë¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥ª¥Þ¥¨¤Ë¤âº£¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤éº£¤Î¥ª¥Þ¥¨¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤ó¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢æÆ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡£°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡£¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤«¤é¤µ¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎæÆ¤é¤·¤¯¡¢¤É¡¼¤ó¤È¹½¤¨¤Æ¿µ½Å¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£Ýæ»ÖÔ¥ËüºÐ¡ª°½¾®Ï©æÆ¡¢ËüºÐ¡ª¡×¤ÈGACKTÎ®¤Ë·ãÎå¤·¤¿¡£