こんにちは、星奈美紗希です。ボートレース津では１２年ぶりとなるＳＧダービーが開幕します。早速、注目選手を紹介しましょう！

３年ぶりにＳＧの舞台に帰ってきた大阪支部の秦英悟選手です。２０２０年の平和島ＧＰシリーズでＳＧ初出場。得意な３コースまくり差しでの１着もあり、優勝戦にも乗ってインパクト大なＳＧデビュー戦を飾りました。出場したＳＧ９大会のうち優出３回、準優進出６回とＳＧ戦線でも安定した成績を残しているんですよね。

このまま最前線で活躍すると思っていたのですが、２０２２年のからつグラチャン準優１号艇で痛恨のＦ。これでＦ２となってしまい、罰則＆Ａ２降級でＳＧ戦線から長期離脱。星奈もリアルタイムで見ていたのですが「ウソやろ…」と現実を受け入れることができませんでした。でも…、時間が少したった時に「ＳＧに復帰した時は秦選手のコラムを絶対に書くぞ！」と決めていたんです。なので今回、秦選手のコラムを書けることはとってもうれしいんです。ということで今回は星奈ネットワークを駆使しまして秦選手にお話をうかがいました。

――一般戦回り＆Ａ２期間のレースで意識したことはありますか？

秦 一般戦でとにかく優勝を目指して毎節レースをしていました。優勝することでモチベーションを保っていました。

――今年１〜６月もＡ２級でしたが、前回のＡ２期間と意識したことの変化はありましたか？

秦 一つ前のＡ２期間と意識しているところは一緒なのですが、プラス優勝回数と勝率でＳＧにつなげられるところを目標に考えてレースに行っていました。

――津の水面の印象を教えてください。

秦 津は何回か優勝させてもらっているし、前回は３か月のＦ休み明けでしたが、ほぼ完璧な成績で優勝できました。復帰初戦ですごく自信をつけてもらった縁起の良い水面です。

――ダービーの意気込みをお願いします！

秦 ＳＧ戦線に復帰することを目標にしてきたので津で結果を残して年末に望みをつなげたいです。３年ぶりですかね。久しぶりにＳＧの雰囲気を楽しみたいです！

秦選手×ダービーといえば２０２１年の平和島大会でダービー初出場ながら優勝戦２着！ 個人的に２コースの差し、３コースのまくり差しをまたＳＧの舞台で見られるのではないかと思うと楽しみで仕方ないです！ 皆さんもぜひ秦選手をアタマで狙ってみてくださいね。