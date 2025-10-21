リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁も、歴史的活躍を絶賛した。

NLCS第4戦、大谷がまた伝説をつくった。

先発マウンドに上がると初回先頭打者弾を含む3発に加え、6回0/3を無失点10奪三振の快投。チームを優勝に導き、シリーズMVPも獲得した。

同じロサンゼルスを本拠にするNBAレイカーズの八村も、大谷の大爆発を絶賛した。

米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のアラシュ・マルカジCEOは日本時間21日、自身のXに「ルイ・ハチムラ、ショウヘイ・オオタニがドジャースをワールドシリーズに導いた歴史的な夜について語る」として、八村の取材動画を公開した。

「ショウヘイ・オオタニの活躍についてどう思った？」と問われた八村は、「凄かったよ。見ていたんだ、試合の直前だったからね。素晴らしかったよ。見ていて『なんだこれは？』という感じだった。クレイジーだよ。彼やチーム、他の日本人選手の活躍が嬉しい。次も勝ってほしいね」と話した。

2年連続の世界一を目指す大谷とドジャースは、24日（同25日）開幕のワールドシリーズで、マリナーズ─ブルージェイズの勝者と激突。NBAは21日（日本時間22日）に2025-26年シーズンが開幕し、レイカーズはウォリアーズと対戦する。



（THE ANSWER編集部）