専門家によるセミナーや個別相談会！韓国観光公社大阪支社「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty ＆ K-Wellness〜」
韓国観光公社大阪支社が、韓国の美容・医療・ウェルネスの魅力を発信するイベント「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty & K-Wellness〜」を2025年10月28日(火)に開催します！
会場はホテルロイヤルクラシック大阪で、韓国から19の医療機関が来阪し、専門家によるセミナーや個別相談会が実施されます。
韓国観光公社大阪支社「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty & K-Wellness〜」
韓国で注目を集める韓方や皮膚科、眼科、歯科、美容クリニックなど医療機関19機関が来阪するイベント！
韓国観光名誉広報大使である女優・長谷川京子さんによるスペシャルトークショーや、プロのメイクアップアーティストによる特別セミナーも予定されています。
韓国の最新美容・ウェルネスを通じて“韓国に行きたい！”と思えるきっかけになるイベントです☆
「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty & K-Wellness〜」開催概要
日時：2025年10月28日(火)13:00〜18:40
会場：ホテルロイヤルクラシック大阪3F(大阪市中央区難波4-3-3)
入場料：無料(事前予約制・空きがあれば当日参加可)
主催：韓国観光公社 大阪支社
参加方法
参加は無料ですが、事前予約制です（空きがあれば当日参加可）
以下のフォームよりお申し込みください。
参加申込フォーム： https://eu3x4fp9wr.sg.larksuite.com/share/base/form/shrlgMmgYctwMnd19lR0dU9OkJd
K-Beauty & ウェルネスセミナー／美容相談会
本イベントでは、韓方・皮膚科・歯科・眼科・美容整形など、多彩な分野の韓国医療機関が19機関参加します。
最新の施術や治療法を紹介する「K-Beauty & ウェルネスセミナー」のほか、直接医療機関の専門スタッフに相談できる「美容相談会」も実施！
韓国の医療・美容サービスを実際に体験する前に、現地の専門家からリアルな情報を得られる貴重な機会です。
長谷川京子さん スペシャルトークショー
特別プログラムとして、韓国観光名誉広報大使を務める女優・長谷川京子さんが登壇します！
美容やウェルネスをテーマに、韓国との関わりや自身のライフスタイルについて語ります。
美容・健康分野にも造詣が深い長谷川さんの、自然体な生き方と美意識に触れられるトークショーです。
来場者限定特典
会場内のブースを巡るスタンプラリーが実施されます！
3カ所の相談ブースを訪問し、アンケートに答えた方には、韓国関連の記念品をプレゼント。
さらに、各セミナーの最後には、参加者の中から抽選で素敵なプレゼントが当たるほか、イベント後半には豪華賞品が当たる抽選会も開催予定です☆
韓国の医療・美容・ウェルネス分野の専門機関によるセミナーや個別相談、トークショーなどを通じて、韓国の最新トレンドを紹介する体験型イベント。
美容大国の専門家に直接話を聞けるまたとないチャンスです！
韓国観光公社 大阪支社が開催する「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty & K-Wellness〜」の紹介でした。
※イベント内容は主催側の都合により予告なく変更となる場合がございます。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 専門家によるセミナーや個別相談会！韓国観光公社大阪支社「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty ＆ K-Wellness〜」 appeared first on Dtimes.