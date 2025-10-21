専門家によるセミナーや個別相談会！韓国観光公社大阪支社「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty ＆ K-Wellness〜」

韓国観光公社大阪支社が、韓国の美容・医療・ウェルネスの魅力を発信するイベント「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty & K-Wellness〜」を2025年10月28日(火)に開催します！

会場はホテルロイヤルクラシック大阪で、韓国から19の医療機関が来阪し、専門家によるセミナーや個別相談会が実施されます。

韓国で注目を集める韓方や皮膚科、眼科、歯科、美容クリニックなど医療機関19機関が来阪するイベント！

韓国観光名誉広報大使である女優・長谷川京子さんによるスペシャルトークショーや、プロのメイクアップアーティストによる特別セミナーも予定されています。

韓国の最新美容・ウェルネスを通じて“韓国に行きたい！”と思えるきっかけになるイベントです☆

「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty & K-Wellness〜」開催概要

日時：2025年10月28日(火)13:00〜18:40

会場：ホテルロイヤルクラシック大阪3F(大阪市中央区難波4-3-3)

入場料：無料(事前予約制・空きがあれば当日参加可)

主催：韓国観光公社 大阪支社

参加方法

参加は無料ですが、事前予約制です（空きがあれば当日参加可）

以下のフォームよりお申し込みください。

参加申込フォーム： https://eu3x4fp9wr.sg.larksuite.com/share/base/form/shrlgMmgYctwMnd19lR0dU9OkJd

K-Beauty & ウェルネスセミナー／美容相談会

本イベントでは、韓方・皮膚科・歯科・眼科・美容整形など、多彩な分野の韓国医療機関が19機関参加します。

最新の施術や治療法を紹介する「K-Beauty & ウェルネスセミナー」のほか、直接医療機関の専門スタッフに相談できる「美容相談会」も実施！

韓国の医療・美容サービスを実際に体験する前に、現地の専門家からリアルな情報を得られる貴重な機会です。

長谷川京子さん スペシャルトークショー

特別プログラムとして、韓国観光名誉広報大使を務める女優・長谷川京子さんが登壇します！

美容やウェルネスをテーマに、韓国との関わりや自身のライフスタイルについて語ります。

美容・健康分野にも造詣が深い長谷川さんの、自然体な生き方と美意識に触れられるトークショーです。

来場者限定特典

会場内のブースを巡るスタンプラリーが実施されます！

3カ所の相談ブースを訪問し、アンケートに答えた方には、韓国関連の記念品をプレゼント。

さらに、各セミナーの最後には、参加者の中から抽選で素敵なプレゼントが当たるほか、イベント後半には豪華賞品が当たる抽選会も開催予定です☆

韓国の医療・美容・ウェルネス分野の専門機関によるセミナーや個別相談、トークショーなどを通じて、韓国の最新トレンドを紹介する体験型イベント。

美容大国の専門家に直接話を聞けるまたとないチャンスです！

韓国観光公社 大阪支社が開催する「2025韓国ウェルネスセミナーin大阪〜K-Beauty & K-Wellness〜」の紹介でした。

