中高年世代の就職やキャリア形成を後押し！厚生労働省 福井労働局「ふくいココカラ企業説明会」

厚生労働省 福井労働局が、「令和7年度 中高年世代活躍応援プロジェクト」事業の一環として「ふくいココカラ企業説明会」を2025年11月に開催します！

福井会場は2025年11月20日(木)、丹南会場は2025年11月25日(火)に実施。

中高年世代(概ね35歳〜59歳)の就職やキャリア形成を後押しするイベントです。

厚生労働省 福井労働局「ふくいココカラ企業説明会」

地元企業と直接交流できる企業説明会です。

参加は無料で、履歴書不要、服装自由で気軽に参加できます☆

本イベントは雇用保険受給者の求職活動実績にも該当します！

ふくいココカラ企業説明会

【福井会場】

日時：2025年11月20日(木) 13:30〜16:30(受付：13:00〜)

会場：福井県国際交流会館 特別会議室(福井市宝永3丁目1-1)

【丹南会場】

日時：2025年11月25日(火) 13:30〜16:30(受付：13:00〜)

会場：市民プラザたけふ 多目的ホール(越前市府中1丁目11-2)

【共通】

参加企業数：各会場 約10社(予定)

プログラム：

13:00〜 受付開始

13:30〜14:00 キャリアデザインセミナー

14:00〜14:15 企業プレゼンテーション

14:15〜16:30 企業説明会

事前申込者には「eラーニング講座」(ビジネススキル、就活対策、PCスキルなど)の受講特典があります！

オンラインプログラムのため自宅から受講可能です。

就職ノウハウセミナー(オンライン開催)

日時：2025年11月7日(金) 14:00〜15:00

「ふくいココカラ企業説明会」の関連イベントとして、オンラインセミナーも実施されます。

中高年世代の就職活動から職場定着までの必要な知識や心構えを伝え、就職における不安軽減、自己理解促進等を目的としたセミナーです。

中高年世代オンライン交流会(オンライン開催)

第1回：2025年11月7日(金) 15:00〜16:00

第2回：2025年12月2日(火) 13:30〜14:30

オンラインでの交流会も2回にわたり開催されます。

オンラインサロン「ふくいココカラひろば」

中高年世代の当事者同士が、日常的な情報交換や悩みの共有・相談を行うオンラインサロンも運営されています。

自己理解・自己肯定感向上を促し、就職・定着に向けた前向きな意識変化、行動への意欲向上につなげます。

応援メディア「明日へのたより」

中高年世代が年齢にとらわれず前向きに自らの可能性を考え、一歩を踏み出すきっかけとなるよう、応援メディア「明日へのたより」

企業・求職者・支援機関の取り組みやイベント情報を発信しています。

中高年世代の就職やキャリア形成を応援する「ふくいココカラ企業説明会」

地元企業との交流や各種セミナーで、新たな一歩を踏み出すきっかけになりそうです！

厚生労働省 福井労働局「令和7年度 中高年世代活躍応援プロジェクト」の紹介でした。

