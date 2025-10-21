Ｊ１・浦和レッズで活躍し、日本代表ではワールドカップ（Ｗ杯）初出場をつかんだ「ジョホールバルの歓喜」で決勝ゴールを決めた岡野雅行さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演。

サッカー部を自らつくってチームを強化した高校生活の思い出を、番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さんと語った。

島根県の全寮制の高校へ

岡野さんは横浜市出身で市内の小・中学校を卒業したが、高校は島根県の松江日本大学高校（現・立正大学淞南高校）に進学した。

「小学校からサッカーを始めて選抜にも選ばれ、中学校でもサッカーをやっていた」

「僕らの時代はプロ（Ｊリーグ）がなくて、学校の先生からはサッカーをやってもお金にならないし、将来がないと言われていた」

実際に中学でサッカーをやめていく仲間も多く、岡野さんも彼らと遊ぶことに気持ちが流れていったという。

「サッカーがおろそかになっているのに気づいてないわけ。みんなに足の速さも負けて抜かされちゃったの。気づいたら中３で、勉強もちゃんとしてこなかったから受かる高校がほぼない。サッカー推薦もない」

高校でもサッカーを続けたかった岡野さんは、親戚のすすめで松江日大高への進学を決意する。

「全寮制でサッカー部があるということだった。島根県なら高校数が少ないから、全国高校サッカー選手権に行けると思って」

しかし、入学したら肝心のサッカー部がなかった。

サッカー部をつくって強化

「入学式、みんな特攻服だよ。（不良を）更生させる学校だったわけ」

岡野さんはサッカー部を自らつくり、「不良生徒」たちとの曲折を経ながらチームを強化していった。

「最初は２２−０で負けたんだよ。それが１年後は県で４強になった。（生徒たちは）根性があるからやるとなったらとことんやる。すごいスピードで強くなった」

高校最後の全国高校サッカー選手権大会の島根県大会は、注目校にも挙げられたという。しかし、県大会はＰＫ戦で敗退した。

「俺が最後のキッカーで外した。俺がサッカー部をつくって、俺が教えたわけじゃん。で、俺がＰＫを外した。（チームメートに）何て言おうと思ったら、みんなが『（外したのが）お前で良かった。俺らは絶対に外せなかった』って」

松江日大高はその後、２００１年に現在の立正大学淞南高校に改称。サッカー部は高校選手権の常連校になり、２０１０年にはベスト４入りも果たした。

プロフィル

岡野雅行（おかの・まさゆき）

南葛SC・事業本部長。浦和レッズ・ブランドアンバサダー。1994年に浦和レッズに加入し、96年にはJリーグベストイレブン。日本が初めてW杯に出場したフランス大会のアジア最終予選・アジア第3代表決定戦「ジョホールバルの歓喜」で決勝ゴールを決めた。2009年からはガイナーレ鳥取でプレーし、13年に現役を引退。引退後もガイナーレに残り、24年に代表取締役GMを退いた。1972年生まれ。神奈川県出身。