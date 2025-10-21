Hearts2Hearts、LILY BROWNスペシャルモデル就任 年間プロジェクト始動
8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が、レディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」のスペシャルモデルに就任。年間プロジェクトをスタートする。
【ソロカット】品格あふれるコーデを着こなすHearts2Hearts
同プロジェクト第1弾として、きょう21日正午よりオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にてHearts2Heartsをビジュアルに起用した2025年冬の最新コレクションの特設ページを公開。22日正午より先行予約の受付を開始する。また、22日から24日の3日間、先行予約商品を対象にMAポイント一律10％還元キャンペーンを実施する。
ビジュアルで多彩な魅力と無限の可能性を持つHearts2Heartsがまとう「LILY BROWN starring Hearts2Hearts’25 Winter Collection」は、同ブランドの冬の最新コレクション。クラシックな品格に遊び心と今の気分を重ね、特別な季節を彩るスタイルとなっている。
Hearts2Heartsは、さまざまな感情や心からのメッセージを込めた神秘的で美しい音楽世界を通じて、世界中のファンと心をつなぎ、より大きな“私たち”として一緒に進んでいくという意味が込められているグループ。多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONの計8人のメンバーで構成されている。
