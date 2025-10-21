浜辺美波＆目黒蓮が“お見送り”で想いをつなぐ 映画『ほどなく、お別れです』キャスト集合の最新予告が公開
俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演し、来年2月6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』において、浜辺と目黒のほか、キャストが集結した最新予告映像が公開された。
【写真】目黒蓮＆浜辺美波が幻想的なタンポポ畑でたたずむティザービジュアル
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空（しみず・みそら）を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二（うるしばら・れいじ）を目黒が演じる。
これまで明かされることのなかった美空のある“能力”をきっかけに漆原と共に起こす、後悔と無念を抱えた故人と遺族の想いをつなぐ奇跡…。「葬儀」というテーマを扱いながらも、決して悲しいだけではなく、最後にあたたかい気持ちになれる内容となっている。
「すみません、伝言を預かったのですが…」と、葬祭プランナー・漆原の前に現れたのは、就職活動全敗中の美空。故人からのメッセージに「気味悪いですよね」と自嘲する理由…それは、美空には“聞こえるはずのない故人の声”が聴こえるから。そんな不思議な出会いから、漆原は美空を葬祭プランナーとしてスカウトし、2人は“最高のお見送り”を目指す。
お腹の子と共に命を落とした妻へ、幼くして病でこの世を去った娘へ、離れた場所で暮らす家族へ。さまざまな事情を抱え、後悔と無念の気持ちを前に立ち尽くす遺族に、2人がどんな言葉で寄り添い、区切りとなる式をあげるのか…。やり場のない想いを抱えた登場人物たちが一歩前に踏み出す姿が映し出される。
葬祭プランナーとしてさまざまな家族と出会い、日々成長していく美空と、そんな彼女の“能力”を信じて共闘する漆原。ぶつかり合いながらも、やがて息の合ったバディへと変ぼうしていく2人のコンビネーションにも注目。そして、最後に漆原が優しく語り掛ける「ほどなく、お別れです」という言葉に隠された意味とは。また、ラストカットで美空が涙を湛えた理由とは。悲しいお別れのその先に、あたたかな希望に包まれる作品に仕上がっている。
【写真】目黒蓮＆浜辺美波が幻想的なタンポポ畑でたたずむティザービジュアル
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
これまで明かされることのなかった美空のある“能力”をきっかけに漆原と共に起こす、後悔と無念を抱えた故人と遺族の想いをつなぐ奇跡…。「葬儀」というテーマを扱いながらも、決して悲しいだけではなく、最後にあたたかい気持ちになれる内容となっている。
「すみません、伝言を預かったのですが…」と、葬祭プランナー・漆原の前に現れたのは、就職活動全敗中の美空。故人からのメッセージに「気味悪いですよね」と自嘲する理由…それは、美空には“聞こえるはずのない故人の声”が聴こえるから。そんな不思議な出会いから、漆原は美空を葬祭プランナーとしてスカウトし、2人は“最高のお見送り”を目指す。
お腹の子と共に命を落とした妻へ、幼くして病でこの世を去った娘へ、離れた場所で暮らす家族へ。さまざまな事情を抱え、後悔と無念の気持ちを前に立ち尽くす遺族に、2人がどんな言葉で寄り添い、区切りとなる式をあげるのか…。やり場のない想いを抱えた登場人物たちが一歩前に踏み出す姿が映し出される。
葬祭プランナーとしてさまざまな家族と出会い、日々成長していく美空と、そんな彼女の“能力”を信じて共闘する漆原。ぶつかり合いながらも、やがて息の合ったバディへと変ぼうしていく2人のコンビネーションにも注目。そして、最後に漆原が優しく語り掛ける「ほどなく、お別れです」という言葉に隠された意味とは。また、ラストカットで美空が涙を湛えた理由とは。悲しいお別れのその先に、あたたかな希望に包まれる作品に仕上がっている。