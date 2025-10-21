中島健人、存在そのものが“ジュエリー” 『BAILA』で輝く今を切り取る表紙＆ロングインタビュー
歌手で俳優の中島健人が、28日発売のファッション誌『BAILA』12月号特別版（集英社）の表紙を飾る。
【写真】通常版表紙を飾るのは…きらめくジュエリーを身に着けた佐藤晴美
ゴールドのジュエリーをつけて正面を見つめる中島から目が離せない特別版のクローズアップ企画は、輝きが進化し続ける中島を、印象の異なるさまざまなジュエリーと衣装で撮り下ろした眼福ビジュアルが満載だ。
ロングインタビューでは、最新シングルやソロ活動について、さらにファンへの思いや同誌読者へのメッセージも丁寧に語っている。存在そのものがジュエリーのような中島の「今」が切り取られている。
なお、通常版の表紙は、同誌モデルの佐藤晴美が起用されている。
