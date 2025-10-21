『BAILA』12月号特別版表紙を飾る中島健人（C）「BAILA」2025年12月号特別版／集英社 撮影／曽根将樹（PEACE MONKEY）

　歌手で俳優の中島健人が、28日発売のファッション誌『BAILA』12月号特別版（集英社）の表紙を飾る。

【写真】通常版表紙を飾るのは…きらめくジュエリーを身に着けた佐藤晴美

　ゴールドのジュエリーをつけて正面を見つめる中島から目が離せない特別版のクローズアップ企画は、輝きが進化し続ける中島を、印象の異なるさまざまなジュエリーと衣装で撮り下ろした眼福ビジュアルが満載だ。

　ロングインタビューでは、最新シングルやソロ活動について、さらにファンへの思いや同誌読者へのメッセージも丁寧に語っている。存在そのものがジュエリーのような中島の「今」が切り取られている。

　なお、通常版の表紙は、同誌モデルの佐藤晴美が起用されている。