サッカー元日本代表MF中田英寿氏（48）が代表を務める「JAPAN CRAFT SAKE COMPANY」がロッテ、福井県の黒龍酒造とコラボし、24年11月に発売したチョコレート「YOIYO 酒ガナッシュ＜黒龍酒造＞貴醸酒」の再々販売が決定した。21日午前10時からロッテグループ公式オンラインモールで数量限定で販売する。

「YOIYO 酒ガナッシュ＜黒龍酒造＞貴醸酒」は、24年11月5日に発売した初回生産分、今年1月28日に発売した再販売、いずれも発売日からわずか2日間で完売。4月に東京・六本木ヒルズで開催した、中田氏がオーガナイザーを務めた日本食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK 2025 at ROPPONGI HILLS」の会場でも数量限定で販売すると、日本酒ファンだけでなくインバウンドの来場者からも好評。多くの要望に応える形で数量限定での再々販売が決定した。

「YOIYO 酒ガナッシュ＜黒龍酒造＞貴醸酒」は“日本に酔う、チョコレート”をコンセプトとした「YOIYO」シリーズの第18弾。これまで、同シリーズはウイスキーとのコラボが多かったが「最高においしい日本酒のガナッシュを作る」を目標に、16年にスタートし累計100万人が訪れた日本酒PRイベント「CRAFT SAKE WEEK」も手がけ「僕も好きで食べますけど」とチョコレートも大好きな中田氏に、監修を依頼。創業200年の黒龍酒造とのコラボが実現した。

「しあわせな寛ぎ時間や仲間との会話が弾む、最高に美味しいお酒ガナッシュタイプチョコレート」をコンセプトに、日本酒とチョコレート、どちらにも深い知見をもつ中田氏とともに、30種類以上もの日本酒を試飲。同氏が「日本酒が入っている、どうこうじゃなく、本来の味のベースを分かった上で特徴を出すのが大事」と、チョコレートのベース作りの重要性を強調。チョコレートのベースだけで試作品106種類を作った上で、日本酒30種をチェックし、チョコレートとの相性を比較した中で「黒龍 貴醸酒」を醸す黒龍酒造とのコラボレーションが実現した。

中田氏は、24年10月22日に都内で行われた「YOIYO 酒ガナッシュ＜黒龍酒造＞貴醸酒」記者発表会に出席。「今、これだけ訪日外国人も増え、日本酒への興味も感じる。さらに新しいキャッチポイントを増やす試みをやっていくべき」と、インバウンド（訪日客）にもインパクトを与えられると強調。「今後も、引き続き日本の文化、日本酒を広める活動をしたい」と意気込みを示していた。

◆中田英寿（なかた・ひでとし）1977年（昭52）1月22日、山梨県甲府市生まれ。同県立韮崎高から95年にJリーグのベルマーレ平塚（現J1湘南ベルマーレ）に加入。98年にセリエA（イタリア）ペルージャに移籍し、ローマ、パルマ、ボローニャ、フィオレンティーナ、そしてプレミアリーグ（イングランド）ボルトンと渡り歩く。98年フランス、02年日韓、06年ドイツとW杯3大会に出場。国際Aマッチ77試合出場11得点。オリンピックにも96年アトランタ、00年シドニーの2大会に出場。JAPAN CRAFT SAKE COMPANYは、ワールドカップ（W杯）ドイツ大会後の2006年（平18）7月3日に現役を引退した中田氏が世界約90カ国、150以上の都市を旅し、09年からは日本全国47都道府県をめぐる旅をスタートし、400を超える酒蔵を訪れてきた中で日本酒のおいしさと文化的可能性を強く感じたことから設立した。