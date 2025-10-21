【エルサレム＝福島利之】イスラエルの首相府は２０日夜、パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスに拘束されていた人質の遺体１体が新たに返還されたと発表した。

ガザでの停戦継続が不安定な状態になる中、イスラエルを２０日に訪問した米国の特使らはベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談。停戦の維持について協議した模様だ。

首相府によると、遺体は赤十字を通してイスラエル軍に返還された。身元の確認後、遺族に引き渡される。人質と確定すれば、残る遺体は１５体となる。

ハマスの報道官は２０日、「我々は日々、人質の遺体を引き渡す作業を進めている」と語ったが、戦闘による大規模な破壊のため遺体の引き渡しには困難が伴うと指摘した。

一方、首相府の報道官によると、米国の中東担当特使スティーブン・ウィトコフ氏とトランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏が２０日、ネタニヤフ氏と会談した。報道官は「地域での最新情勢について議論した」と述べるにとどめ、詳細は明かさなかった。

公共放送カンによると、バンス米副大統領も２１日にイスラエルを訪れ、ネタニヤフ氏と会談する予定だ。停戦の維持と、ハマスの武装解除などを進める和平計画の「第２段階」への移行を協議するとみられる。