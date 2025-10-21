DeNAの大ファンで知られる歌手の相川七瀬（50）が20日、インスタグラムを更新。

今季限りで退任するDeNA三浦大輔監督（51）と、新監督に昇格が発表された相川亮二ディフェンスチーフ兼野手コーチ（49）と、それぞれのツーショットを公開した。

相川は「三浦監督、5年間お疲れ様でした。沢山の感動と景色を見せてくれて、本当にありがとうございました。時に、一緒に悔し涙を流し また、嬉し涙も流せたことはファンとして宝物のような時間です。まずは、ゆっくり休んでくださいね」と三浦監督への思いをつづり、ツーショットを公開した。

そして「相川新監督率いるベイスターズに、来シーズンも心から期待しています。この写真は、以前記念に撮ったW相川写真です」とつづり、相川新監督とのツーショットを披露した。

この投稿に「凄くいい写真です」「お疲れ様でした。夢をありがとう」「来年はW相川の対談等を期待せずにはいられません」「女神と同じ苗字でリーグ優勝だ」「来年はAIKAWAユニで決定なんだろうなぁ」などのコメントが寄せられている。