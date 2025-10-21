【ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 1/4 アスナ ナイトウェア ver.】 発売日：8月頃 価格：35,750円 セール価格：30,857円

楽天ブックスにて、フィギュア「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 1/4 アスナ ナイトウェア ver.」が特別価格で販売されている。セール価格は13%オフの30,857円。

本商品は、TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」に登場する「アスナ」を1/4スケールで再現したフィギュア。あどけない笑顔、透き通るような白い肌と純白のナイトウェア姿が清楚な印象を持ちつつ立体化されている。髪をかきあげるしぐさ、豊かなプロポーションにスラリとした手足が柔らかそうな、女性らしい清艶な魅力がたっぷり詰まったフィギュアに仕上がっている。

※写真は試作品です。実際の製品とは多少異なります。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project