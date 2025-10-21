楽しんご、グリーン車での赤ちゃんの“ギャン泣き”に本音「申し訳無いけど本当に嫌」 SNS反響も賛否分かれる
タレントで整体師の楽しんごが20日、自身のXを更新。グリーン車での自身の体験をとともに私見をつづった。
楽しんごは「せっかくグリーン車なのに」と書き出し、「ギャン泣きする赤ちゃんを抱えるお母さん隣に居るの申し訳無いけど本当に嫌」と本音を明かした。
この投稿に、170件を超える（21日午前9時45分時点）コメントが寄せられ「子供のいる身としては、凄く嫌なコメントです。子供が泣いている事を申し訳ないと思いながらいると思います」「グリーン車なのにギャン泣き赤ちゃんが嫌とか言ってるけど、それ筋違い」「自分も赤ちゃんの頃は泣いてたんだぞ 子育て見守る心の広さを持ちましょう」「私は子供がギャン泣きしたら、抱いて移動しデッキに立ってました。親として周りへの配慮は大事かと思います」「まじわかる お母さんは席を立ってトイレのほうに行き泣き止ませるのが理論です ギャン泣きされると頭にきますね」「グリーン車とかビジネス優先とかのところにあえて乗り込んでくる人ちょっと理解ができない その気持ちわかります」といった、賛否がはっきりと分かれた意見があがっている。
