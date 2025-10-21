ジョンマスターオーガニック監修！BOTANISTの新ヘアケア＆ボディケア

BOTANIST（ボタニスト）が、10周年を迎える特別な年に、ジョンマスターオーガニックとコラボレーションしたヘアケア・ボディケアラインを発表します。11月1日（土）より全国のドラッグストア、11月5日（水）より公式オンラインストアで発売されるこの新シリーズは、ジョンマスターオーガニックが監修した天然精油100%の香りが特徴です。

ジョンマスターオーガニック監修の特別な香りで、心も癒される



今回のBOTANISTとジョンマスターオーガニックのコラボでは、2種類のオリジナルフレグランスが登場。

イブニングプリムローズ＆イランイランは、月見草の上品さと深みのある甘さが調和し、シトラス＆ゼラニウムは爽やかさと甘さが心地よく広がります。

どちらも自然由来の精油をブレンドした、感性に触れるような香りです。毎日のヘアケアやボディケアで、地球にも優しい香りを楽しめる贅沢な時間が待っています。

植物の力でうるおいをしっかり補充！乾燥対策はおまかせ



BOTANISTの新シリーズは、乾燥した髪や肌に必要なうるおいをたっぷり与える成分が特徴です。ヤロウ精油を配合し、髪や肌への保湿効果を高め、かゆみも抑えてくれるので、乾燥肌の季節にぴったり。

ボタニカルシャンプー・トリートメントはナノサイズの高浸透ボタニカル美容液を配合しており、空洞化した髪を補修しながら、しっとりツヤツヤに仕上げます。

全身に使えるボディソープやボディミルクも、うるおいのある肌に導いてくれます。

サステナブルなパッケージで環境にも配慮



シャンプー＆トリートメントのセット品

価格：460 mL ・460 g ／3,300円（税込）

ボタニスト ボタニカルヘアケアセット モイスト ジョンマスターオーガニック監修フレグランス

香り：イブニングプリムローズ＆イランイラン

ボタニスト ボタニカルヘアケアセット スムース ジョンマスターオーガニック監修フレグランス

香り：シトラス＆ゼラニウム

単品

価格：240mL ／1,210円（税込）

BOTANISTは、環境に配慮した製品づくりにも力を入れています。新シリーズにはバイオマスPETなど、サステナブルな素材を使用したパッケージが採用されており、地球に優しい製品作りが実現されています。

さらに、植物由来の成分で作られたアイテムたちは、環境への負担を最小限に抑えつつ、あなたの髪と肌に最高のケアを提供します。

心地よい香りとともに、サステナブルなライフスタイルをサポートしてくれるアイテムです。

ジョンマスターオーガニック監修の新フレグランスで、毎日のケアを格上げ



BOTANISTの新シリーズは、ジョンマスターオーガニックが監修した天然精油100%の香りを楽しむことができ、乾燥した髪や肌をしっかりうるおいで満たします。

サステナブルなパッケージや、植物の恵みを感じる成分にこだわったアイテムが、あなたのライフスタイルをさらに素敵に彩ってくれるはず。

11月から発売のこの新シリーズで、心地よい香りとサステナブルな生活を始めてみませんか？