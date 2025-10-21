好き＆行ってみたい「青森県の商店街・市場」ランキング！ 2位「八食センター」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
活気ある掛け声や人の温かさにあふれる商店街や市場は、地域の暮らしや文化が息づく場所です。新鮮な食材やご当地グルメ、昔ながらの雰囲気など、歩くだけでワクワクする魅力が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい青森県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：八食センター（八戸市）／53票八戸市にある青森県内でも最大級の市場で、特に新鮮な海の幸が豊富なことで知られています。ホタテ、イカ、ウニなどの海産物のほか、野菜やスイーツ、お土産品などもそろっていて、活気に満ちています。市場の中で買った魚介類を、その場ですぐ焼いて食べられる「七厘村」があるのが大きな特徴で、観光客に人気の高いグルメスポットになっています。
回答者からは「八戸と言えば八食センターとすぐ連想するほど有名、ホタテ、ホッケ、ウニが名物、旬の季節は新鮮なホヤが食べられる、そして安い! とにかく大満足」（40代男性／岩手県）、「ホタテが大きくて美味しくて、箱で買って帰りました。また行きたい」（50代女性／東京都）、「自分で海産物を選んで、七輪で焼いて食べるのが楽しそうだから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：青森魚菜センター 本店（青森市）／76票青森駅から徒歩6分ほどの場所にあるこの市場は、青森の「食」の魅力を発信している場所です。ここでは、新鮮な魚介類や乾物、野菜などが並ぶ中で、特に「元祖 青森のっけ丼」が有名です。市場の中のお店に並んでいる青森ならではの新鮮な魚介類をはじめ、総菜や、地元の特産物、名物の中から、自分の好きな具材を、好きな量だけ選んで、自分だけのオリジナルの海鮮丼を作れます。もちろん、各店舗で刺身や総菜を単品で購入することも可能です。
回答者からは「『元祖のっけ丼』に好きなネタをたくさん乗せて食べたい」（60代女性／静岡県）、「YouTubeで見たことがあり、海鮮丼を食べてみたいと思いました」（30代女性／愛知県）、「青森で取れた新鮮な野菜がメインで、それとともに魚介類を扱っているところもあって、両方買い物できてとても便利だったから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
