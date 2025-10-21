20日、上皇后さまが91歳の誕生日を迎えられました。去年は骨折をされたもののリハビリに励まれ、上皇さまの側で日々お支えになっているということです。ご結婚から66年。親しみを感じるご家族のエピソードは多くありますが、その歩みを振り返ります。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「上皇后さま91歳 ご近況は？」をテーマに解説します。

■ほぼ骨折前の状態に…訓練で回復

山粼誠アナウンサー

「天皇皇后両陛下は20日午前11時ごろ、上皇后さまの誕生日を祝うため、お住まいの仙洞御所を訪問されました。これに先立ち、長女の愛子さまも仙洞御所を訪れ、にこやかに手を振られていました」

「20日に91歳を迎えた上皇后さまの近況について、宮内庁は去年10月の右大腿骨骨折からの回復に努め、現在、ほぼ骨折前の状態まで回復されたと説明しています」

「上皇さまを早くお支えできるようにとのお気持ちから、ご退院後は仙洞御所で、毎日リハビリテーション訓練に励まれたということです」

鈴江奈々アナウンサー

「去年の骨折のニュースに触れた時は、大丈夫かな？と本当に心配になりましたが、もうほぼ骨折前の状態まで回復されるということは、早くお支えできるようにという強いお気持ちがあってこそなのかなと感じます」

■つえがない状態で一般参賀に

山粼アナウンサー

「お気持ちの強さが分かりますよね。上皇后さまはリハビリに励み、一般参賀で新年の行事へのお出ましを果たされました。今年1月2日の新年一般参賀では、つえがない状態で出席をされました」

「そして8月には、戦後80年の節目に、旧満州からの引き揚げ者らが入植した長野・軽井沢町の大日向開拓地を再び訪問できたことに安堵されていたということです」

■軽井沢でのテニスで始まったロマンス

山粼アナウンサー

「この軽井沢ですが、上皇ご夫妻の出会いの地でもあります。1957年、軽井沢のテニスコートで、上皇さまのペアと上皇后さまのペアがダブルスで対戦されました。当時それぞれ23歳と22歳です。上皇后さまのペアが勝利をつかみました」

「こうした対戦もきっかけにロマンスが始まりました。翌年、婚約が発表されています。それまで皇太子妃は、旧皇族・華族から選ばれるのが習わしでしたが、その伝統を破り、初めて民間から皇室へと入られました」

森圭介アナウンサー

「歴史を変えたお1人でもあるということですね」

斎藤佑樹キャスター

「お2人がテニスをされている姿はよく見てきましたが、軽井沢がスタートだったんですね」

■海外で「みー」と呼ばれる場面も

山粼アナウンサー

「1959年に結婚されてから約66年、皇太子妃そして皇后として務めを果たされてきました。ご夫婦の仲むつまじい様子が垣間見られる映像があります。1983年、タンザニアで愛称で呼ばれる一コマがありました」

カメラをお持ちの上皇さま

「ゾウ、一緒にみー（上皇后美智子さま）できるかな。ここに立ってみたら」

上皇后さま

「じゃあ一緒に入ってくださらない」

山粼アナウンサー

「美智子さまを『みー』と呼ばれていました」

瀧口麻衣アナウンサー

「愛称で呼ばれているお姿を見ると、非常に親しみを感じますよね」

■上皇ご夫妻“普通の家庭のように”

山粼アナウンサー

「このように、親しみを感じさせるエピソードはたくさんあります。それまで皇室では、子どもに養育係をつけて、親子が離れて生活することが慣習とされていましたが、それをやめました」

「普通の家庭のように育てたいという希望から、家族の同居を実現し、上皇后さまは自ら離乳食などを作られることもあったということです」

森アナウンサー

「キッチンの写真があります。普段の暮らしぶりを我々が拝見する機会はないですけど、一般的な暮らしをされていたんだなというのが分かりました」

山粼アナウンサー

「東宮御所に作られた専用のキッチンです。お子さまたちのお弁当を作られることもあったといいます。ご夫婦は手を取り合いながら、苦しい時も楽しい時も、共に歩みを進めてこられました」

「今年上皇さまが2度入院した際、上皇后さまは連日見舞うなど、上皇さまの日常を細やかに支えられているということです」

■悠仁さま「加冠の儀」はテレビ中継で

山粼アナウンサー

「今年9月6日には悠仁さまの成年式があり、『加冠の儀』の様子を上皇ご夫妻はテレビ中継でご覧になったそうで、悠仁さまの成長を頼もしく嬉しく思われているようだったということです」

「その日の夜は帝国ホテルでご家族での夕食会があり、上皇ご夫妻は手をつないで、会場へと向かわれていました」

斎藤キャスター

「元気なお姿でご家族の皆さんで食事されている姿を見ると、こちらも元気をいただきますよね」

山粼アナウンサー

「互いに寄り添われている姿もとても印象的です」

■宮内庁が上皇后さまのご近況を説明

山粼アナウンサー

「上皇后さまのご体調などについて、午後に少し熱が上がる症状が今も続き、心不全の診断指標の値が正常値を超える高い状態で推移していると宮内庁は説明しています」

「また、脚力低下による転倒を防止するため、御所内を歩くなど軽い運動をされているということです。最近のご様子について宮内庁は次のように説明しています」

宮内庁

「お疲れやすくなり、体力も少しずつ低下されているように感じられます」

「それでも上皇さまのお側で、毎日を静かに穏やかにお過ごしになれることにお心の安らぎを覚えていらっしゃるようで、上皇后さまの細やかなお支えに度々に『ありがとう』と微笑まれる上皇さまに、いつも優しく頷かれながら微笑み返されています」

「ご成婚から66年の歳月を経た今もなお、互いにお寄せになる信頼と感謝のお気持ちに、些（いささ）かの変わりもないとお見受けしています」

山粼アナウンサー

「日課である朝食後の上皇さまとの本の音読も、今行われているということです。朝のルーティンも崩されていません。上皇后さまは20日、上皇さまと共に、お住まいで祝賀の行事に臨まれています」

（2025年10月20日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

