ドル円理論価格 1ドル＝151.30円（前日比-0.36円）
割高ゾーン：152.35より上
現値：150.70
割安ゾーン：150.26より下
過去5営業日の理論価格
2025/10/20 151.66
2025/10/17 150.88
2025/10/16 150.07
2025/10/15 151.33
2025/10/14 152.20
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
