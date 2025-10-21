元マンCのアルバレスがプレミアリーグとラ・リーガの違いに言及「イングランドのチームは…」
アトレティコ・マドリーのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスがプレミアリーグのスタイルに言及しつつ、アーセナル戦に自信をのぞかせた。記者会見でのコメントをスペイン『アス』が伝えている。
アトレティコは21日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)第3節でアーセナルの本拠地に乗り込む。マンチェスター・シティでのプレー経験もあるアルバレスは、会見でプレミアリーグとラ・リーガの違いについて問われると、次のように語った。
「イングランドのチームは、より速いトランジションを見せ、スピードがあるウインガーを擁している。ただ、似ている部分も多い。結局、サッカーはサッカーだ。アーセナルは素晴らしいチームで、ポゼッションを好み、セットプレーにも強い。でも、自分たちの強みを生かせば、彼らにダメージを与えることができる」
アーセナルの組織力や攻撃のクオリティーを称えながらも、ディエゴ・シメオネ監督率いる自チームに誇りを示したアルバレス。前回のイングランド遠征となる第1節リバプール戦(●2-3)は負傷で欠場したものの、今回はピッチに立つ見込みとなっている。
アトレティコは今季、ラ・リーガも含めてまだアウェー戦での勝利がない。アルバレスは「この試合で一歩前進し、アウェーで勝ちたい。これまでのアウェー戦も悪い内容ではなかったが、ほんの小さなディテールによって、引き分けもあれば負けもあった」と振り返り、「細かい点を修正すれば、アウェーでの結果もきっと変えられる」と前向きな姿勢を崩さなかった。
