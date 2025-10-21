アルインコ<5933.T>が反落している。２０日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高３１７億４８００万円（前年同期比３．０％増）、営業利益１２億５６００万円（同４．４％減）、純利益９億１８００万円（同１０．８％減）と増収減益となったことが嫌気されている。



建設機材関連事業で、大規模な現場において消耗度が高い鋼製やアルミ製の足場板に購買ニーズが生じているほか、新型くさび緊結式足場「アルバトロス」が販売・レンタルともに堅調に推移。電子機器関連事業で消防無線の更新需要が本格化したことで無線機も好調だった。ただ、建設機材関連事業で相対的に利益率の低い製品の販売が多くを占めたことや、「購買からレンタルへ」の動向に対応するためにレンタル資産への積極投資を継続したこと、更に人件費などの増加もあり、利益を圧迫した。



なお、２６年３月期決算は、売上高６３５億円（前期比３．１％増）、営業利益３１億円（同４１．２％増）、純利益２１億８０００万円（同１１．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS