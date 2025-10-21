シスロケ急伸、第２四半期営業益予想は１７％増に上方修正 シスロケ急伸、第２四半期営業益予想は１７％増に上方修正

システム・ロケーション<2480.T>が急伸し、年初来高値を更新した。同社は２０日取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の２億４０００万円から３億２０００万円（前年同期比１７．２％増）に引き上げた。



売上高予想も８億４０００万円から８億６２００万円（同２．１％増）に上方修正。商品の機能拡充や料金体系の柔軟性の向上で減収幅が抑制されるほか、更に新商品の売り上げが積み上がりはじめたことに加え、売上原価の低減及び販管費の減少が主な要因だとしている。なお、通期業績予想については売上高１７億円（前期比２．０％増）、営業利益５億１０００万円（同４．９％減）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS