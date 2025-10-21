ETF売買動向＝21日寄り付き、日経レバの売買代金は349億円と活況 ETF売買動向＝21日寄り付き、日経レバの売買代金は349億円と活況

21日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比6.0％減の826億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.4％増の620億円となっている。



個別ではグローバルＸ デジタル・イノベーション－日本株式ＥＴＦ <2626> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均レバレッジ <1365> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ <2524> 、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> など49銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> など18銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が8.00％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が5.07％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が4.77％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.32％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が3.55％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は6.27％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は5.28％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.21％安、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> は3.82％安と大幅に下落している。



日経平均株価が408円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金349億4700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金294億200万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が59億5200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が43億2500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が38億7000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が38億2500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が29億2800万円の売買代金となっている。



