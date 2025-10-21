『ランニング・マン』本日、主演・グレン・パウエル誕生日！ 本予告＆新場面写真解禁
エドガー・ライト監督がスティーヴン・キングの小説を映画化した『ランニング・マン』より、主演グレン・パウエルの誕生日である10月21日にあわせて、最新映像を含む本予告編と新場面写真が解禁された。
【動画】普通の男が、圧倒的不利の即死亡“逃走型デスゲーム”に挑む！『ランニング・マン』本予告
本作は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の原作者スティーヴン・キングと、『ベイビー・ドライバー』のエドガー・ライト監督が初タッグを組んで描く、参加者たちが賞金を目指して挑む“捕まったら即死亡”の人生一発逆転・激ヤバ“鬼ごっこ”デスゲーム。
娘のためデスゲームに身を投じる主人公ベンを演じるのは、グレン・パウエル。ベンをリアリティーショーへと誘う冷酷なプロデューサーは、「アベンジャーズ」シリーズのサノス役で知られるジョシュ・ブローリン。ド派手に番組を盛り上げる狂気の司会者には、第97回アカデミー賞（R）主演男優賞へのノミネートも記憶に新しいコールマン・ドミンゴが抜てきされている。
待望の劇場公開が決定し、日本のみならず世界中から熱視線が注がれている本作。原作者であり、レジェンド・ベストセラー作家でもあるキングは、デスゲームジャンルの先駆けとなった原作の映画化について、自身のXアカウントにて「最高だった！ まさに現代の『ダイ・ハード』！ どんな人でも楽しめるスリル満点の映画だ」と絶賛のポストを投稿。ますます期待が高まるなか、このたび、主演グレン・パウエルの誕生日である10月21日に本予告と新場面写真が解禁された。
映像は、「いよいよ“ゲーム”が始まる。今から30日間、世界中が俺を殺しにかかる」とカメラに向かって語るベンの決意の表情からスタート。吊り橋を滑走する車に向けて砲弾が発射され、炎上・爆発する車体から、間一髪で飛び降り川底へ落下するド派手なアクションシーンが展開される。
生きて帰った者がいないという超過激デスゲーム番組「ランニング・マン」に、娘の治療費のため出場を決めたベン。捕まれば即死亡、逃げ切れば一攫千金という甘い謳い文句のもと、彼は高度な殺人訓練を受けたハンターたち、そして全世界の視聴者から命を狙われる。
圧倒的不利な状況のもと、ベンはあらゆる武器や変装を駆使し、危険を顧みず不屈の精神で立ち向かう。その姿に、次第に視聴者たちが魅了されていく。爆破、火炎放射、カーチェイス、飛行機墜落--命懸けのアクションが連続するなか、金なし・職なし・特殊能力なしの“普通の男”は、30日の鬼ごっこを生き延び、一攫千金の“人生大逆転”を掴むことができるのか。
また、ムビチケ前売券（オンライン）の購入者を対象に、一攫千金“鬼ごっこ”企画が始動する。購入したムビチケの10桁の購入番号が、映画公開までに合計4回発表される特定番号と一致しなかった方（＝逃げ切った方）には、最大30名に1万5000ptをプレゼント。さらに、逃げ切れなかった方（＝捕獲者）にも、抽選で5名に“敗者復活の一発逆転チャンス”が用意されている。敗者復活の詳細は後日発表予定だ。
映画『ランニング・マン』は、2026年1月30日より全国公開。
