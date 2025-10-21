テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２１日、きょうにも自民党・高市早苗総裁が首相に選出される見通しで日本維新の会との連立政権が誕生すると報じた。

２０日夕方に自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が国会内で会談して連立政権の樹立で正式合意。合意書に署名した。これにより高市総裁が首相となり、新内閣が誕生となることを伝えた。

元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は維新側が条件として出した１２項目と合意書について「これを読んだら公明党との連立時代には決して入らないような要素が満載なんです」とコメント。「何かと言ったら保守というよりも右翼と言った方がわかりやすいようなことがオンパレードになっていますね」と語った。

その後「具体的には維新が考えた提言に沿ってというふうなことが書いてあるが、例えば集団的自衛権行使全面容認とか、国防軍の保持とかも入ってくるという」と説明。そして「やはり公明党はハト派の政党なので、やはりブレーキになっていた」と語った。

これに司会の羽鳥慎一アナウンサーは「ハト派、平和の党ということですね。自民の右へのブレーキ役が外れた」と確認するように付け加えた。

玉川氏は「ブレーキがなくなって、維新はむしろアクセルですよ。自民の中にもハト派はいるが、維新が入ることによって、そういう人がいても完全に右側にかじを切っている」と私見を語った。