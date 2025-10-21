◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦 ブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

球団史上初のワールドシリーズ進出に王手をかけているマリナーズが３勝３敗で迎えた運命のア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦で先取点を奪った。

０―０の初回。１番ロドリゲスが三塁線を破る二塁打で出塁すると、１死から３番ネーラーが右前適時打で敵地を沈黙させた。ネーラーはポストシーズンに入り、この日まで打率３割４分１厘、３本塁打、４打点と好調。Ｄバックスから今季途中に加入した大砲が大一番で試合を動かした。１死一塁から４番ポランコの打球はあらかじめ遊撃の定位置付近を守っていた三塁クレメントが自ら二塁を踏んで一塁送球。この送球がジャンプした一塁走者ネーラーのヘルメットを直撃したが、審判団の協議の末に守備妨害と判断されて併殺が成立した。

この日はレギュラーシーズン１０勝のカービーを中４日で先発起用。ポストシーズンではここまで３試合で０勝１敗、防御率７・０７だが、ウィルソン監督は「確かに（重圧は）存在するけど、第７戦でそれを感じないなら人間じゃない」として、「今夜のブルペンは総動員だ。ほとんど全員が待機していて、ほぼ全員が登板可能。どう使うか、どんな形になるかは試合の展開次第」と話していた。

全３０球団で唯一ワールドシリーズに出場したことがないマリナーズ。本拠地で行われた今シリーズ第５戦に勝利し、悲願達成に王手をかけたが、前日１９日（同２０日）の第６戦で敗れて逆王手をかけられた。勝てば大谷翔平投手（３１）らを擁するナ・リーグ２連覇のドジャースと激突することになる。