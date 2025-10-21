【2025年ドラフト注目投手「生採点」】

毛利海大（明大）

◇ ◇ ◇

今春、そして現在進行中の秋のリーグ戦、2季連続で明大のエースとして“奮投”を続ける毛利海大投手のいちばんのアドバンテージは、いつもコンスタントに持てる実力を発揮して勝利に結びつけ、大崩れのない「任せて安心」感だ。

どっしりと重心が低く、タメの利いた再現性の高い投球フォームだから、球道が暴れない。最速150キロ、アベレージ145キロ前後の速球にスライダー、落差の大きなカーブは110キロ前後で打者を戸惑わせ、チェンジアップでタイミングを外してアウトを重ねる。

左腕投手がプロで戦力になれるかどうか……その大きな要素は、左打者の内角を突けること。毛利投手は左打者の膝元を速球とスライダーで突ける技術を持つ。

5年前の秋、当時、福岡大大濠高3年の山下舜平大投手（現・オリックス）の剛球を受ける取材で同校のグラウンドを訪れた時、彼が「ボクの後釜です！」と推してくれた毛利投手のボールも受けている。立ち投げだけだったが、こちらのミットがめくれるような強烈バックスピンが手のひらの記憶に残っている。

「山下さんのピッチングについての引き出しは無数にありました。ずいぶん教えてもらいました」

明大に進み、一時、スピードを欲しがって力任せの投球になりかけた時も、舜平大仕込みの「野球脳」が自身のピンチを救った。

「左バッターの内角を刺せる」

「スピードガンに大きな数字を計測させて自己満足していても、意味がありませんからね。ピッチャーの仕事は、目の前のバッターの様子を読みながら、タイミングを外して打ち取ることですから」

9月初め、リーグ戦前のオープン戦が行われた明大グラウンド。

ダッグアウト横のネットに顔をこすり付けるようにして毛利投手の熱投をみつめるスカウトの姿があった。

「毛利、いいですよね。このピッチャー、左腕なのに左バッターの内角を刺せる（投げられる）でしょ。それもスライダーでも突ける。逆のクロスファイアの球筋もあって、スピードを欲しがって強く投げようとし過ぎないから、コントロールでジタバタすることもない。こういうピッチャーは使えるんですよ」

今年のドラフト（23日）で指名選手が現れれば、「16年連続指名」の快挙となる明大野球部。

毛利投手のほかに、大川慈英投手、高須大雅投手、久野悠斗投手、小島大河捕手の4選手がプロ志望届を提出。いずれもプロ級のポテンシャルを有する逸材ぞろい……満を持してドラフトに臨む。

■毛利海大（もうり・かいと） 2003年9月14日、福岡県生まれ。福岡大大濠高から明大。177センチ、77キロ、左投げ左打ち。東京六大学25年春のリーグ戦は6勝0敗、防御率1.34。

（安倍昌彦／スポーツライター “流しのブルペン捕手”）

◇ ◇ ◇

