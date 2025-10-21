総務省が10月3日に発表した労働力調査に、今後の労働市場の気になる指標がいくつか見られた。2025年8月の就業者数は、6835万人と前年同月比で20万人増え37カ月連続の増加となった。

だが、前月比では15万人減少、さらに前年の7月（55万人増）、6月（51万人増）、5月（72万人増）に比べ今年8月の増加幅は20万人と大きく減少しているのだ。

また、労働力人口では前月比で2万人少なく、増加幅は36万人から27万人と大きく後退している。そして、完全失業者は182万人と、前月（169万人）から13万人増えている。企業の人手不足の常態化と今回の労働力調査の指標との矛盾は、今後の労働市場にどんな影響を及ぼすのか。ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査部長が述べる。

「単月だけでの判断はできませんが、労働市場から退出した人が増える状況で、就業者数が減少、失業者数が増加しており内容的にも悪い。この8月の傾向が数カ月続けば景気動向に大きく影響してくると考えられる」

東京商工リサーチが発表した（10月3日）、25年1〜9月の「人手不足」関連倒産は累計で過去最多の285件（前年同期比31.3％増）に達し、人手不足はより深刻な状況が明らかになっている。

「1〜9月は『従業員退職』が前年同期の1.6倍に急増し、人材の流動化が鮮明になっている。物価高で企業収益が厳しい中、賃上げ原資を確保できない企業からの人材流出が進み、新たな採用も難しくなっている」（同社情報本部担当者）

厚生労働省はハローワークにおける求人、求職、就職状況を一般職業紹介状況として公表している。25年8月分（10月3日公表）の有効求人倍率（季節調整値）は1.20倍で、前月から0.02ポイント低下、これは22年1月の1.19倍以来、3年7カ月ぶりの低水準だ。

また、新規求人倍率（同）は2.15倍で前月比0.02ポイント低下。有効求人（同）も前月比1.0減少、新規求人（原数値）は前年同月比で6.2％減と4カ月連続で減少している。

こうした数値を産業別に見ると、生活関連サービス業、娯楽業（16.1％減）、卸売業、小売業（12.7％減）、宿泊業、飲食サービス業（10.7％減）と前年比が軒並み2ケタの大幅減少となっているのである。

労働市場は景気に遅れて動き出す。景気を大きく左右する製造業は、経済産業省の鉱工業指数（生産・出荷・在庫、生産能力・稼働率）が8月は前月比0.5％低下とある。

トランプ関税による輸出への影響、世界経済の下振れリスクの影響など、先行き労働市場は不透明感が根強いといえるだろう。

（ジャーナリスト・木野活明）