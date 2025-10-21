“着るものがない中年男性”がすぐに買うべき「ユニクロ＆GUの秋冬アイテム」ベスト3
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆おじさんが選ぶべき「ユニクロ＆GUの最新アイテム」
今回は大人世代にオススメのユニクロ&GUアイテムを3点紹介します。急に秋らしい気候になってきて、着るものがないと焦っている方も多いでしょう。
そんな方にも今回紹介するアイテムはピッタリ。ゲットしてすぐに着用できるアイテムばかりなので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の3アイテムです。
・UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS/コーデュロイカーブパンツ 3990円
・UNIQLO U/ハイネックセーター 4990円
・GU/ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー 2990円
◆▼コーデュロイカーブパンツ
まず紹介するのは、UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERSのコーデュロイカーブパンツ。
レディースラインのアイテムですが、男性でもまったく問題なく着用できます。素材は秋らしい温かみのあるコーデュロイ。
そして、何よりの魅力はカーブシルエットです。ユニクロといえば素材は抜群ですが、シルエットはベーシック寄りというイメージの方も多いでしょう。
しかし、このパンツは、トレンドのシルエットをしっかりと取り入れています。外側がゆるやかに丸みを帯びた形になっていて、体型をさりげなく隠しつつ、脚をすっきり見せてくれるカーブシルエット。
◆大人のトレンドアイテム
トレンドとしても要注目のシルエットなので、履くだけで今っぽく整うのが魅力です。コーデュロイと聞くとおじさん臭いと思いがちですが、洗練されたトレンドシルエットにより古臭さは感じません。おじさん世代にこそマッチする大人のトレンドアイテムと言えます。
素材も抜かりありません。コットン98%、ポリウレタン2%の混紡素材で、細畝の上品な光沢があり、安っぽさも一切なし。
デザインはベルトループ付きのスラントポケット仕様、バックにはパッチポケットが2つ。誰でも合わせやすいベーシックなデザインで、ファッションのレベル関係なく履きやすいと感じるはず。
おすすめカラーはブラウンです。季節感がしっかり出て、どんなトップスとも相性抜群。履き古しているジーンズやスウェットからこれに変えるだけで一気に印象が激変します。
◆▼ハイネックセーター
次に紹介するのはユニクロUのハイネックセーター。
一見かなりシンプルなニットですが、これが実は間違いなく使える名品です。というのも、おじさん世代が気になる老け見えを防止してくれる効果があります。
大人世代になると首まわりのシワやたるみが気になってくるもの。そんな悩みをこのハイネックがしっかりカバーして年齢サインも自然に隠してくれます。
また、小顔効果もバッチリ。首元に高さがあるので上品な印象になり、スタイルも引き締まって見えます。
◆トレンドど真ん中のデザイン
素材はアクリル・ウール・ナイロン混。見た目以上に肌触りが柔らかく、チクチク感がほぼゼロ。長時間着ていてもストレスがなく、つい手に取ってしまう心地よさがあります。
デザインはラグランスリーブ仕様でミニマル。シルエットはリラックスフィットながら着丈が短めでトレンドライクな形です。
しかも、今シーズンはクラシカルトレンド全盛。ジャケットやシャツ、レザーといったフォーマル要素が注目されているなか、このニットはまさにそのトレンドど真ん中と言えます。
