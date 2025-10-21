僕青・長谷川稀未、雲組から青空組へ。涙と覚悟の舞台裏「自分の弱さが情けなかった」
―［あの日夢見た雲組］―
2023年6月15日、乃木坂46の公式ライバルグループとして結成した「僕が見たかった青空」（通称：僕青）。
同グループはセカンドシングル以降、シングル選抜システムを採用。メンバー23人は、表題曲やメディア出演をしていく選抜の「青空組」と、ライブやイベントなどを中心に活動する「雲組」の2つチームに分かれて活動している。
この連載「あの日夢見た雲組」は、8月6日リリースの6枚目シングル「視線のラブレター」で構成された雲組単独公演のライブとともに、雲組で切磋琢磨するメンバーに注目していく。
◆公演前、楽屋で涙する長谷川稀未
いよいよ６枚目シングルの雲組としての活動期間も終わりが近づいている。現体制の雲組の集大成となるライブ「超雲組公演 HYPER（以下：超雲）」が、9月27日に恵比寿LIQUIDROOMで開催。その数日前には、12月17日にリリースされる７枚目シングルとともに新たな青空組11名がメンバーに発表された。雲組からは塩釜那菜と、初の青空組に参加とになる長谷川稀未の名前が呼ばれた。12人での最後の雲組単独公演。長谷川はその景色を目に焼き付けようとしていた。
「この公演で一区切りという思い、休止を発表した木下藍ちゃんや卒業間近の山口結杏ちゃんが雲組最後のステージということもあったので。いろいろな気持ちを噛みしめながら臨んでいました。寂しさを抑えながらステージ上ではとにかく悔いのないようにやり切ろうと思いました」
だが、当日。リハーサルを終えて彼女を探して楽屋を尋ねると、部屋の片隅で泣いていた。そのときの心境を聞くと、「自分に自信がなくなってしまった……」と振り返る。
「次のシングルが青空組ということで、雲組のメンバーに感謝の気持ちを込めた手紙を渡そうと思ったんです。でも選抜発表で悔しさを抱えたメンバーもいると思うし、その次のシングルでまた雲組に戻ってくるかもしれないのに、そんな自分が手紙を渡すのはどうなのかなと不安になって……。
だから手紙は自宅に置いてきたんですけど、菜那ちゃんも全員に手紙を書いていて、ひとりひとりの目を見ながら渡していました。それを見たとき、選抜発表後は『前を向いて頑張ろう！』と気持ちを切り替えたはずなのに、私には覚悟が足りなかったな……と思ってしまい、自分の弱さが情けなくて涙が溢れてしまいました」
◆何度もお願いして実現したソロパフォーマンス
それでも涙を拭いて楽屋を１歩出ると、気持ちを切り替えて円陣に加わった。今回の超雲では彼女自身、大きな挑戦が控えていた。自らの手で掴み取ったソロ曲のパフォーマンス。選曲は自分を鼓舞してくれた楽曲「タマシイレボリューション（Superfly）」を選んだ。
「５枚目シングル期間の雲組単独公演からソロパフォーマンスがセットリストに組み込まれるようになって、『私もいつか挑戦したい！』という気持ちがあったんです。手を挙げるなら、今回の超雲が最後だと思って、自分の歌唱動画をスタッフさんに送って何度もお願いして実現しました。１部（昼公演）の序盤だったので、公演の雰囲気をグッと上げられるパワフルな曲をファンの皆さんにも雲組メンバーにも届けたいと思ったんです」
◆メンバーの晴れ舞台は「限界を超えて120％」で
超雲では、雲組でしか出せない表現にこだわってメンバー同士で話し合ってアイデアを重ねた。オープニングで披露した「青空について考える」のイントロで12人が作る手文字“ＫＵＭＯ”や、足踏みやクラップ、デッキブラシを打ち鳴らしながらリズムを奏でる団体パフォーマンスなどに挑戦する姿が観客の心を動かした。
「私が２部（夜公演）でメインメンバーを任せてもらった『臆病なカラス』では、会場の空気をガラッと変えて厚みを出すために世界観に入り込んでパフォーマンスをしてました。あの曲終わりは体力も気持ちもヘトヘトなんですけど、次曲は藍ちゃんが初めてメインメンバーを務める『好きになりなさい』だったので、限界を超えて120％で盛り上げました」
◆何度もお願いして実現したソロパフォーマンス
