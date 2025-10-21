アシックスのatmos別注「GEL-NYC」登場！人気モデルで“ちゅるん”と冬の透明感をプラスしよう
「atmos（アトモス）」から、「ASICS（アシックス）」の別注スニーカー“GEL-NYC”が、爽やかなデザインで登場！
2025年10月23日（木）にatmos各店およびオンラインショップで発売される予定です。
発売に先駆けて、10月22日（水）8:59まで抽選申し込みを受け付けていますよ。
atmosがアシックスに人気モデル「GEL-NYC」を別注！
『ASICS Sportstyle（アシックス スポーツスタイル）』は、優れたスポーツ技術をライフスタイルに取り入れられるアイテムを展開する、アシックスのカテゴリーです。
今回お目見えした「ASICS SportStyle GEL-NYC atmos “Hyouzan”」（税込2万2000円）は、“Hyouzan（氷山）”からインスピレーションを得たという、ホワイトとグレー、ブルーの寒色系カラー。
ヒールとGELに部分的に施された深いブルーには、静かで神秘的な美しさが漂います。
海面に浮かぶ氷山がデザインされたインナーソールにも注目ですよ。
“氷山”のようなデザインとカラーがクール
ベースとなるのは、ヘリテージと現代的なランニングスタイルから着想を得た人気モデルの“GEL-NYC”。
レトロな雰囲気のアッパーに、もこもことしたフォルムが特徴のアウトソールという、コントラストが効いた組み合わせがおしゃれです。
高いクッション性と軽さを兼ね備えた「ASICS SportStyle GEL-NYC atmos “Hyouzan”」は、履き心地もバツグンによさそう。
「GEL-KINETIC FLUENT」別注スニーカーも販売中
「emmi（エミ）」からも、GELテクノロジーを取り入れた別注スニーカーが登場していますよ。
「【ASICS for emmi】GEL-KINETIC FLUENT」（税込2万5850円）は、きれいめなコーデにも合わせやすいデザイン。
ベースには、アーカイブのランニングシューズから着想を得たというモデル、“GEL-KINETIC FLUENT”が採用されています。
一部サイズはemmiオンラインで販売されていたので、気になる人は早めにチェックしてみて。
冬の足元にクリアな透明感をプラスしちゃう？
氷のようにクールでいろいろなコーデに溶け込んでくれそうな「ASICS SportStyle GEL-NYC atmos “Hyouzan”」は、23.0〜29.5cmと幅広いサイズ展開。
足元に透明感をプラスして、新鮮な秋冬スタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。
特設ページ
https://www.atmos-tokyo.com/
抽選日程
応募期間：2025年10月17日（金）17:00〜22日（水）8:59
当選発表日：2025年10月23日（木）10:00
商品発送日：2025年10月23日（木）〜30日（木）
参照元：Foot Locker atmos Japan合同会社 プレスリリース
