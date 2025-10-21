シャワーのお湯が出ない！アトレティコの苦情にアーセナルが謝罪…CL前日練習でハプニング

欧州最高峰のトーナメントであるUEFAチャンピオンズリーグ（CL)。

アトレティコ・マドリーは21日にアウェイでアーセナルと対戦するが、敵地での前日練習で思わぬハプニングに見舞われていたようだ。

『The Athletic』によれば、アトレティコは、月曜に雨が降るエミレーツ・スタジアムで練習を行ったが、ロッカールームにあるシャワーの温水が出なかったという。クラブ関係者によれば、この問題は1時間以上も解決されなかったため、アトレティコはホテルに戻ることにしたそう。

この問題は両チームのロッカールームに影響しており、アーセナル側がこの件を認識してから40分以内には解決したという。アトレティコの練習終了予定時刻より前だったが、アトレティコ側は予定より早く練習を切り上げていたとのこと。

アトレティコはこの件についてアーセナルに苦情を申し立てたそうで、アーセナル側は不便をかけたことを謝罪したという。

UEFAは、スタジアムのインフラ規定を満たすためには、ロッカールームに温水シャワーを備えていなければならないと定めている。ただ、それはトレーニングセッションではなく試合の開催に関するもの。

「最も嫌われている」5つのチーム

『My London』によれば、現地20日のロンドンは雨模様で最高気温は16度ほどだったとか。