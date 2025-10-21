「40代とか信じられへん」益若つばさ、“優しいし可愛すぎる”息子との2ショット公開「素敵な息子さんに育って」
モデルの益若つばささんは10月19日、自身のInstagramを更新。40歳の誕生日を迎え、帰省していた息子に祝ってもらったことを報告しました。
【写真】益若つばさ＆イケメン息子のツーショット
また、1、11枚目では誕生日ケーキの形の帽子をかぶった益若さんとイケメンな様子の息子が並ぶ親子ショットを披露。息子からのはサボテンの鉢植えをプレゼントにもらったようです。「一度寝たと思ったら夜中に起きてきて、『誕生日プレゼント渡せてないから』とサボテンをくれた！」と感動のエピソードを公開し、さらに「さりげなくママの誕生日のTシャツ着てくれてるの優しいし可愛すぎるだろ！！！笑」と“日に日に成長してる”息子の優しさに感激した様子をつづっています。
ファンからは、「つーちゃんお誕生日おめでとう」「素敵な息子さんに育って」「表情から優しい親子だと魅了されます」「息子さんとのツーショットも素敵」「Tシャツ着てるのも可愛いし、プレゼントがサボテンなのも素敵」「40歳に全然見えないつーちゃんも本当美しいし素敵です」「素敵な息子さん〜〜」「こんな可愛い40歳いて良いんでしょうか？！」と、祝福の声が多く上がりました。
「こんな可愛い40歳いていいんでしょうか？！」益若さんは40歳の誕生日を祝われた様子を、13枚の写真で報告。家族や友人たちが集まり、にぎやかなパーティーが開かれたようです。「奇跡的に帰省していた息子も一緒に誕生日をお祝いしてくれた！」と喜びをあらわにしています。
