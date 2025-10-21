石破内閣は２１日午前の閣議で総辞職した。

これに伴い公明党は自民党との連立政権から離脱し、１９９９年から続いた自公の協力関係は幕を下ろす。

昨年１０月１日に就任した石破首相の在職日数は３８６日だった。首相は今年９月に退陣を表明したものの、今月４日の自民総裁選で選出された高市総裁が、連立政権の枠組みを巡る交渉などに時間を要したため、首相（総理）と総裁が異なる「総理・総裁分離」期間は異例の１８日間に及んだ。

首相は就任直後の昨年の衆院選で大敗し、予算成立などと引き換えに野党に譲歩を繰り返す苦しい国会運営を強いられた。２１日に閣議決定した首相談話では、「少数与党という厳しい状況にあって、真摯（しんし）かつ丁寧に各党・会派に向き合い、国民に誠実に語る姿勢を持ちたいとの思いで全力を尽くしてきた」と振り返った。

外交面では、今年１月に就任したトランプ米大統領との関係構築に全力を挙げた。首相談話では、米国の関税交渉で「国益を守りつつ、日米双方に利益となる合意を実現した」と成果を誇った。「防災庁」設置や地方創生強化にも道筋をつけたとアピールした。