¡¡ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ï21Æü¸áÁ°¤Î³ÕµÄ¤ÇÁí¼¿¦¤·¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤ËÂçÇÔ¤·¡¢9·î¤ËÂà¿Ø°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛÁª½Ð¤ä¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾¤ÎÄ´À°¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¡£¼óÁêºß¿¦Æü¿ô¤Ï386Æü¤Ç¡¢´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¿¹´îÏ¯»á¤è¤ê1Æü¾¯¤Ê¤¤Àï¸å24ÈÖÌÜ¡£Áí¼¿¦¤ËÅö¤¿¤ê¼óÁêÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸ì¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï21ÆüÃë²á¤®¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ËÇï¼ê¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤Æ´±Å¡¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£µî¤êºÝ¤Ëµ¼ÔÃÄ¤Ë¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼¡´üÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï¢ÂÓ¤È´²ÍÆ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÏºßÇ¤Ãæ¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äËÉºÒÎ©¹ñ¤ò´ÇÈÄÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤¿¡£Åìµþ·÷¤«¤éÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ÎÇÜÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×´ðËÜ¹½ÁÛ¤ò¸øÉ½¡£2026Ç¯ÅÙ¤ÎËÉºÒÄ£ÁÏÀß¤Ø½àÈ÷¼¼¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤È¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì15¡ó¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¹ç°Õ¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢25Ç¯ÅÙ¤Î°ú¤¾å¤²³Û¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£