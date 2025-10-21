畑岡奈紗が21位浮上 山下美夢有、竹田麗央はトップ5キープ【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「BMW女子選手権」を終えて、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。
今大会で今季自己最高位となる単独2位となった畑岡奈紗は320ptを加算。今季通算を1153.115ptとして、29位から21位に浮上した。優勝したキム・セヨン（韓国）は500ptを獲得し、今季通算1671.195とし18位から7位にランキングを上げた。日本勢では、山下美夢有の3位、竹田麗央の4位をともにキープ。西郷真央は10位、岩井明愛は12位、岩井千怜は13位につけている。勝みなみは17位、古江彩佳は25位、馬場咲希は65位、吉田優利は71位、渋野日向子は104位、西村優菜は127位、笹生優花は130位となっている。
“NASAらしさ”が戻ってきた 畑岡奈紗が今季最高2位「残りの試合で勝てるんじゃないか、と」
タフな3連戦に「目の奥がジンジン」 勝みなみが2カ月半ぶりの帰国でやりたいこと
山下美夢有はどうして安定感抜群？ プロコーチがスイングを解説〈連続写真〉
