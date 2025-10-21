フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第1戦フランス大会でGP初出場初優勝を果たした女子の中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が10月21日、羽田空港着の航空機で帰国した。

今季シニア転向したばかりの17歳が金メダルを手に帰国した。ショートプログラム（SP）、フリー、合計点全て自己新、今季世界最高点でそろえ、合計227・08点で日本勢3人目のGPデビュー戦V。「初めて金メダルを獲ることができて、凄くうれしい気持ちでいっぱい。今回の試合に関しては心の底から楽しめた」と笑顔を見せた。

憧れの浅田真央さんを追って習得したトリプルアクセルが武器。「自分にとって勝つために必要なジャンプ。今回もトリプルアクセルがあったから金メダルを獲れた。もっと安定性を高めていければ、今後の試合でも良い成績が続くかなと思っている」と語る。

五輪シーズンに現れたニューヒロイン。来年2月のミラノ・コルティナ大会にも大きな期待が懸かる。「シーズン最初の頃はあまり目標にしていなかったけど、今回の1戦目を終えて若干行きたい気持ちが出てきているけど…。そこで自分にプレッシャーがかかるのも嫌なので、一応見据えているけどまずはしっかりと演技をすることに集中したい」と冷静に今後を見据えた。