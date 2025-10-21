フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、フランス大会でメダルを獲得した日本女子の選手が２１日、羽田空港に帰国した。ＧＰシリーズデビュー戦で金メダルに輝いた１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は「シニアの国際大会で初めて金メダルを取ることができて、うれしい気持ちで一杯」と語った。

２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの今季シニアに転向した中井。ＧＰシリーズデビュー戦Ｖは、１８年の紀平梨花、２２年の渡辺倫果以来、日本勢３人目の快挙となった。「まだ実感がない」という金メダルを首にかけ「お気に入りのメダルを部屋に飾っているけど、そこに飾ろうかなと思います」。周囲の反響にも「友達から『テレビみたよ』と、自分が見てなかったので、こっちがビックリしました」と笑顔をのぞかせた。

大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に、成長の先に五輪を見据える。「シーズンの最初はあまり目標にはしていなかったけど、今回グランプリの１戦目を終えて若干、そこに行きたいという気持ちが出てきている」と中井。一方で足元を見つめながら「そこで自分にプレッシャーがかかるのも嫌なので。（五輪を）見据えているけど、まずは演技をしっかりとやることに集中したい」と冷静に話した。