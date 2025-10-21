2026年1月30日に公開されるグレン・パウエル主演映画『ランニング・マン』の本予告と新規場面写真が公開された。

参考：グレン・パウエルが激ヤバ“鬼ごっこ”に挑む 『ランニング・マン』日本版ティザー予告公開

本作は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』などの原作者として知られるスティーヴン・キングの同名小説を『ベイビー・ドライバー』のエドガー・ライトが監督を務め映画化したアクションスリラー。

『トップガン マーヴェリック』『恋するプリテンダー』のパウエルが娘のためデスゲームに身を投じるベンを演じるほか、共演には『DUNE/デューン 砂の惑星』のジョシュ・ブローリン、『シンシン／SING SING』のコールマン・ドミンゴらが名を連ねている。

公開された本予告は、「いよいよ“ゲーム”が始まる。今から30日間、世界中が俺を殺しにかかる」とカメラに向かって独白するベン（グレン・パウエル）の決意の表情とともに、吊り橋を滑走する彼を乗せた車に向かって砲弾が発射され、大爆発を起こす車体から、間一髪で飛び降り川底に落ちるド派手なアクションシーンから始まる。生きて帰った参加者のいない超過激デスゲームショー「ランニング・マン」に、娘の治療費のため出演することを決めたベン。捕まれば即死亡、逃げ切れば一攫千金の謳い文句に乗せられて、高度な殺人訓練を受けた恐ろしいハンター、そして全視聴者たちに命を狙われる。圧倒的不利な状況が続く中、あらゆる武器や変装を駆使し危険を顧みず不屈の精神で立ち向かうベン。爆破、火炎放射、カーチェイス、飛行機墜落と、なんでもありな絶体絶命危機の連続のなか、金なし、職なし、特殊能力なしの普通の男は、30日の鬼ごっこを逃げ切り、一攫千金“人生の大逆転”を果たすことができるのか。

また、本予告の公開とともに発売となる本作のムビチケ前売券（オンライン）でも、一攫千金“鬼ごっこ”企画が始動。購入したムビチケの10ケタの購入番号が、映画の公開まで合計4回発表される特定番号と合致しなかった人（逃げ切った人）、最大30名に15,000ptがプレゼントされる。さらに、逃げ切れなかった人（捕獲者）にも抽選で5名に敗者復活の一発逆転チャンスも用意されている。詳細はキャンペーンサイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）