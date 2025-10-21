

「子ども食堂」に対する政治家の発言が次々と炎上した（写真：ささざわ／PIXTA）

子ども食堂の「政治利用」をめぐってたびたび炎上が起こっている。

政治家が経済格差の深刻化を食い止めようとする民間の取り組みをまるで他人事のように称揚している点が逆鱗に触れたのだ。次期政権がどうなるかはまだ不透明だが、子ども食堂に関しては慎重な姿勢が求められるだろう。

自民党総裁選候補、子ども食堂でケーキ食べ炎上

直近で最も炎上したのは、自民党総裁選の候補だった茂木敏充前幹事長が9月21日に都内の子ども食堂を視察した際、自身がちょうど70歳を迎えることから誕生日のケーキでお祝いしてもらう場面があり、それがニュースとして報じられたことである。

SNS上では「子ども食堂でケーキを食う政治家って完全にネジが外れている」「なぜ手伝う側ではなく、食べる側なのか」「子ども食堂をやめたくなりました」等々、失政の産物ともいえる部分がある子ども食堂を政治アピールに使うその無神経さに批判が殺到した。

さらに火に油を注いだのは、自民党の鈴木貴子衆議院議員が火消しを狙ってか、「皆さん、食べに行ってもいいんですよ。居場所としての存在意義も、昨今ますます注目されていますし。決して貧困世帯向けとかではありません」などとXに投稿したことだった。

物価高騰にあえぐ中で、子ども食堂のお陰でなんとかしのいでいる家庭も少なくないだろう。物価高が止まる気配はない。帝国データバンクによると、2025年10月の飲食料品値上げは、合計3024品目となり、半年ぶり値上げラッシュになったとしている。食品分野別では、焼酎やリキュール、日本酒などアルコール飲料を中心とした「酒類・飲料」が最も多く、2262品目。2025年通年では、12月までの公表分で累計2万381品目になったという。

価格が少しでも安いディスカウントストアやスーパーのタイムセールなどを利用しても、空前の物価上昇の前では焼け石に水で、育ち盛りの子どもがいればなおさらである。認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえの調べによれば、全国の子ども食堂は1万866カ所に達したという（2024年12月現在）。前年度より1734箇所増加しており、5年前の2019年度の3718カ所から3倍近くになっている。

格差社会の深刻化を放置…人々の与党へのいらだち

子ども食堂の目的は、単に貧困問題の解消だけではなく、コミュニティの衰退による地域の人間関係の希薄化、子どもをはじめとした多様な世代の孤独・孤立を防ぐ「居場所づくり」がある。

とはいえ、格差社会の深刻化がその背景にあることは疑いようがない。先の鈴木氏の投稿に「政治家がそれを言うか」といった類の声が上がったのは、このような支援の輪が拡大し続ける状況を放置していた与党に対するフラストレーションの表れであったといえる。

実際、政治家の反応は総じて鈍い。先の茂木氏のパフォーマンスが典型だが、都内のスーパーを視察し、自ら買い物をする姿を披露したものの、その言動が逆に普段から買い物をせず、野菜の価格に疎いことが露呈した。本当に庶民感覚がわからないのだろう。

食事の話は、家計負担の観点から話題になりがちだが、中長期的にはもっと厄介な問題を引き起こす可能性が高い。それは栄養・健康面への影響である。一般的に、偏った食生活は、身体形成や心理傾向などに直結するものだ。子どもなら学力や発育状況、高齢者なら持病やフレイル（加齢などにより心身が老い衰えること）などに反映されることは容易に想像できる。

例えば、朝食を食べるか食べないかが、学力格差、体力格差につながることを示すデータがある。文部科学省の調査では、朝食を毎日食べている小・中学生と、まったく食べていない小・中学生の間には、各教科の平均正答率の差が15ポイント前後あることがわかっている（令和5（2023）年度「全国学力・学習状況調査」）。

また、スポーツ庁の調査によれば、毎日朝食を食べる子どもほど、体力合計点が高い傾向にあることが示されている（令和5（2023）年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」）。食事の回数が少なく、栄養が偏っていれば、同様の影響が生じることは論をまたない。

経済格差は「栄養格差」「健康格差」をも招く

そうすると何が起こるかは明らかだ。物価高による欠食や栄養不足により、子どもたちの心身に多大な悪影響が及ぶことが考えられる。朝食を抜く若年層は、朝食を習慣的に取っている人と比べて、うつの症状があると報告することが多いという研究結果もある（Breakfast skipping and depressive symptoms in an epidemiological youth sample in Hong Kong: the mediating role of reduced attentional control／2025年5月22日／Frontiers in Psychiatry）。

食生活はメンタルヘルス不調にも密接に関連しているのだ。つまり、物価上昇に伴う経済格差が大きくなれば、収入が低い世帯ほど子どもの成長が遅れ、学業や運動能力に支障を来し、心も不安定になる可能性が高いといえる。これは想像以上に恐ろしい事態である。

犠牲になるのは子どもたちだけではない。今年7月に経済的に困難な状態にある子育て家庭を対象としたNPОの調査で、米が十分食べられないときの工夫で「パンやうどんで代替する」が81.3％と最多だった一方で、「保護者が食べる米の量を減らす」も73.9％と2番目に多かった（経済的に困難な子育て世帯の子ども1.4 万人の食と生活の実態調査報告書−2025 年「子どもの食 応援ボックス」申込者7,856 世帯対象−／2025年7月／公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）。

この物価高で、現役世代から「これを機に1日2食にした」という話をよく聞くようになった。前述の調査結果と同じく、子どもにパンやパスタを多めに与えて食費を抑えているといった話もたびたび耳にする。血糖値を上げて満腹感を出す苦肉の策なのだろう。

ただ、その場合、糖質に偏った食事になるため、食後の血糖値の急上昇とその後の急降下がイライラや不安感などを誘発する可能性が出てくる。糖尿病の予備軍にもなりかねない。

「経済格差」が「栄養格差」を招き、「栄養格差」が「健康格差」を招く悪循環を作り出すのだ。

物価高が長期化すれば、子どもの場合は成長、高齢者の場合は、持病やフレイルの悪化などで最悪寿命が短くなるだろう。「栄養の切れ目」が「命の切れ目」になるのだ。社会疫学研究者のイチロー・カワチは、近年日本で栄養状態などによる「命の格差」が急激に広がり、「長寿国家」が瓦解すると警告している（NHKスペシャル取材班『健康格差 あなたの寿命は社会が決める』講談社現代新書）。





すでにアメリカとイギリスでは、過酷な「栄養格差社会」が到来している。

「健康的な食品は、健康的ではない食品に比べてカロリー当たりの値段が2倍以上高く、入手も困難である」「国民のうち最も恵まれない人々の5分の1は、政府が推奨する健康的な食事を摂るためには可処分所得の45％を食費に費やす必要があり、子どもがいる世帯ではその割合は70％に上昇する」といった実態があり、低所得者層ほど病気になりやすく短命になりやすいという傾向が加速している（『The Broken Plate 2025』／2025年1月29日／The Food Foundation）。

奪われるのは命だけではない。究極的には表面上のスティグマ（烙印）などよりも、自分の稼ぎだけではわが子を満足に食べさせられないという負い目こそが自尊心を深く傷付けるのだ。経済学者のリチャード・ウィルキンソンらは、所得格差の大きな社会ほど、うつ病、不安症の発症率が高いことをデータで示した（リチャード・ウィルキンソン／ケイト・ピケット『格差は心を壊す 比較という呪縛』川島睦保訳、東洋経済新報社）。

また、そのような社会では実力主義が蔓延し、社会的地位などに対する依存が強く、市民の社会活動への参加率が低い傾向が明らかになっている。要するに、収入が低いのは本人の努力が足りないからという「自己責任論」が横行しやすいのである。ウィルキンソンらは、「不平等が心の病に影響を及ぼす経路は、自分の苦しみを他人に知られたくない気持ちや、その責任は自分にあるのだとする思い込みと深く結びついている」という（同上）。

「栄養の格差化」から目を背けてはいけない

先の総裁選における物価高対策では、所得税減税、地方交付金、給付付き税額控除などが挙がったが、候補者たちからはあまり危機感が感じられなかった。

「栄養の格差化」は取り返しのつかない禍根を残すことになるは明白だが、おそらく大半の人々も高齢者や中高年者が持病の悪化などで亡くなったり、あるいは子どもの学習意欲が低下したり、感情的に不安定になっても「物価高」のせいにしないだろうからだ。「自己管理ができていないのが悪い」というフレーズで一蹴するかもしれない。

構造的な要因がもたらす格差によって人々の心身が破壊されるプロセスは漸進的なもので、目にも見えなければ、音として聞き取ることもできない。だが、その影響は国民全体のパフォーマンスに関わるほど甚大である。あたかも希釈された毒が少しずつ体内に蓄積し、致命的な結果をもたらすように、わたしたちの社会を内側から溶かしてしまうだろう。

（真鍋 厚 ： 評論家、著述家）