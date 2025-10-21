「日中眠いだけ」で病院に行っていい？実は危険な病気のサインかも【医師解説】

熟睡感が得られず、朝すっきりと起きることができなくなってしまう、睡眠時無呼吸症候群。今回は、睡眠時無呼吸症候群の治療は具体的にどのようなことを行っていくのかについて、医師の岩間先生（日本橋循環器科クリニック）に解説してもらいました。

監修医師：

岩間 義孝（日本橋循環器科クリニック）

順天堂大学医学部卒業。その後、循環器を専門に東京都立広尾病院や横浜労災病院などで経験を積み、米国メイヨークリニック循環器科への留学などを経て平成19年6月より日本橋循環器科クリニック院長となる。日本循環器学会専門医、日本内科学会認定医。

編集部

「日中眠い」といった理由で病院に行っても良いのでしょうか？

岩間先生

もちろんです。日中の眠気やだるさ、起床時の頭痛、ご家族からいびきを指摘された、といった症状のある人は、お近くの「睡眠時無呼吸症候群外来」などの専門医療機関に相談するのをお勧めします。

編集部

睡眠時無呼吸症候群であった場合、どのような治療をするのですか？

岩間先生

軽い睡眠時無呼吸症候群であれば、寝る時のポジショニングや体重コントロール、生活習慣の改善などを指導します。具体的に言うと、仰向けで寝ると重力で舌の付け根が喉の奥に下がり、気道を塞いでしまうので、横向きで眠るのが推奨されます。また、睡眠時無呼吸症候群は肥満と深い関係にあるため、運動や食事を工夫して減量に取り組みます。寝る前のアルコール摂取は筋肉を緩める働きがあるため控えていただきます。

編集部

それ以上の重症度の場合はどんな治療をするのですか？

岩間先生

経鼻的持続陽圧呼吸療法（CPAP療法）が選択されます。これは、睡眠中に鼻や口にマスクを装着し、そこから空気を送り込むことで気道を常に開いた状態に保ち、無呼吸や低呼吸を防ぐ方法です。CPAPによって気道が閉塞するのを防ぐことで、酸素不足やいびき、無呼吸の繰り返しが改善され、深い睡眠が得られるようになります。治療を継続することで、日中の眠気や疲労感の軽減だけでなく、血圧や心臓・血管の負担軽減にも効果が期待されます。

編集部

結構大掛かりなイメージですね。

岩間先生

「毎晩眠る時に」というと、最初は抵抗感を示す方もいますが、近年のCPAPの機器はとても小さく、旅行のときに持ち運ぶこともできるほどです。健康保険の適用になっていますし、機器はレンタルで使用していただけます。月に1度の外来受診によりCPAPの使用状況や治療効果も確認します。何より、有効性・安全性が高く、実際に治療を開始すると「びっくりするくらい深く眠れた」「朝の目覚めがすっきりした」と驚かれる方も多くいらっしゃいます。

※この記事はMedical DOCにて＜睡眠時無呼吸症候群の治療は一生続くの? ｢CPAP療法｣は途中で辞められる?【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。