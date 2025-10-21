『伝説の勇者ダ・ガーン』SMPに勇者ロボ「ダ・ガーンX」が登場！変形合体と可動の両立を実現
バンダイは、『伝説の勇者ダ・ガーン』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 伝説の勇者 ダ・ガーン」(8,998円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。
2026年4月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 伝説の勇者 ダ・ガーン」(8,998円)
『伝説の勇者ダ・ガーン』のメインの勇者ロボ「ダ・ガーンX」がSMPで立体化。
ダ・ガーンは車からロボット形態に変形、そしてアースファイター、アースライナーと合体してダ・ガーンXに変形。ダ・ガーン ジェットも再現可能となっている。
SMPシリーズの特徴でもある変形合体と可動の両立を実現。今後発売予定の「SMP伝説の勇者ダ・ガーン」シリーズのアイテムとも連動する。
(C)サンライズ
