【台風情報】台風24号は日本の南で左に急カーブし赤道方向に逆戻り…今後の進路と勢力、位置を詳しく見る 最大瞬間風速40メートルに発達 気象庁発表データ
台風第24号(フンシェン)
2025年10月21日06時50分発表
■気象庁発表の位置データを詳しく
21日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯18度10分 (18.2度)
東経112度20分 (112.3度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 北側 390 km (210 NM)
南側 330 km (180 NM)
21日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度00分 (17.0度)
東経111度25分 (111.4度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
22日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度20分 (16.3度)
東経110度25分 (110.4度)
進行方向、速さ 南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 175 km (95 NM)
23日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経108度50分 (108.8度)
進行方向、速さ 南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
■熱帯低気圧に
24日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯14度05分 (14.1度)
東経107度35分 (107.6度)
進行方向、速さ 南西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)