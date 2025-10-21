TUY

台風第24号(フンシェン)
2025年10月21日06時50分発表

【画像】赤道方面に急カーブ　進路を見る

■気象庁発表の位置データを詳しく

21日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯18度10分 (18.2度)
東経112度20分 (112.3度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    北側 390 km (210 NM)
南側 330 km (180 NM)

21日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度00分 (17.0度)
東経111度25分 (111.4度)
進行方向、速さ    南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

22日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度20分 (16.3度)
東経110度25分 (110.4度)
進行方向、速さ    南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 175 km (95 NM)

23日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経108度50分 (108.8度)
進行方向、速さ    南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)

■熱帯低気圧に

24日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯14度05分 (14.1度)
東経107度35分 (107.6度)
進行方向、速さ    南西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    300 km (160 NM)