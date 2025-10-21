こりゃパケ買いだぁぁぁ！！【ミスド】パーティにもおすすめ◎「限定ドーナツ」

毎年、さまざまなモンスターに扮したドーナツが登場する【ミスタードーナツ】のハロウィーンシリーズ。今年は、昨年に引き続き「ブラックサンダー」とのコラボドーナツを販売中です。パッケージやデコレーションが華やかなドーナツは、ホームパーティーにもぴったり。そこで今回は、並べて可愛い「限定ドーナツ」を紹介します。

イタズラ大好き！？「ポン・デ・チョコデビル」

ミスドハロウィーンで販売中の「ポン・デ・チョコデビル」は、もっちり食感の「ポン・デ・リング」生地にチョココーティングをし、カラフルなカラースプレーとおめめをトッピング。ピンク・イエロー・オレンジのハロウィーンカラーのカラースプレーと、新たなイタズラを思いついたようなキュートな表情に注目です。

ブラックサンダーとのコラボパッケージ

ブラックサンダーとのコラボドーナツは、落ちてきたイナズマでドーナツがビリビリしているような、ストーリー性のあるパッケージに入っています。「ブラックサンダー & エンゼル」では、ぎっしり詰まったホイップクリームとチョコレートを味わえるので、可愛い見た目に反して、食べ応えがありそうです。

チャームポイントはピンクのイナズマ

甘酸っぱいストロベリーチョコをイナズマに見立てた「ブラックサンダーチョコファッション」。ブラックサンダーコラボはチョコレートが主役なので、ビジュアルがワントーンになりがち。見た目と味のアクセントになっているストロベリーチョコで、華やかさが引き立ちます。

特別なコラボドーナツも

「衝撃！？ 焼きチョコブラックサンダーキャット」は、ミスドネットオーダー限定で購入できるドーナツ。ドーナツがネコ型になっているほか、オーブンで焼き上げる工程も加わり、特別感が満載です。ゴールデンクランチ・チョコクランチ・ココナツを使用した豪華なトッピングは、ぜひこの機会に味わっておきたいところ。

キュートな見た目が楽しい【ミスタードーナツ】の「限定ドーナツ」。ハロウィーンらしい遊び心のあるパッケージで、パーティーを華やかに盛り上げて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる