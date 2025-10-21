『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第3話 勝男と鮎美、それぞれデートに臨み…
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の第3話が、21日に放送される。
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
■第3話のあらすじ
鮎美（夏帆）がミナト（青木柚）と抱き合っているところを目撃してショックを受ける勝男（竹内涼真）。そんな中、白崎（前原瑞樹）たちに強引にマッチングアプリに登録させられた勝男は、無理矢理にでも鮎美を吹っ切るべく、マッチングした女性と早速会ってみることに。しかし待ち合わせ場所に現れた椿（中条あやみ）は、勝男が思い描いたおしとやかなタイプとは正反対の、ノリがよく男性をぐいぐいリードするタイプの女性。早速お家デートを提案された勝男は、気合いを入れて2人で食べるためのおでんを仕込むのだが…。
一方ミナトとの曖昧な関係に釈然としない思いを抱え、早く告白されたいと意気込む鮎美もまた、ミナトとのデートに挑むことに。甘いものとかわいいものが大好きで天真爛漫なミナトとのデートにときめく鮎美だったがあることに違和感を感じ…。
