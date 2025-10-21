“令和の峰不二子”阿部なつき、身長・体重を公表「160cm」「42kg」 タンクトップ姿で圧巻バスト＆ウエスト
モデルでタレントの阿部なつきが20日、自身のXを更新。タンクトップ姿で、圧巻の美バストと引き締まったウエストを披露している。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつき、タンクトップ姿で圧巻バスト＆ウエスト
Xでは「ピラティス週1、トレーニング週3、努力とは思ってない」と写真を添えて公開。インスタグラムでは「160cm 42kg 26歳」と身長と体重も公開している。ファンからは「くびれがすごすぎる」「内蔵詰まってますか？」「本当にキレイすぎる」などいった感想が寄せられている。
阿部は1999年10月6日生まれ、埼玉県出身。モデルとして芸能活動を開始し、「令和の峰不二子」と呼ばれる抜群のスタイルで話題に。バラエティー番組やドラマにも出演を増やし、活躍の幅を広げている。
