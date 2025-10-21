今日の魔神には、絶対に負けられない理由があった。「大和証券Mリーグ2025-26」10月20日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が逆転トップで個人3勝目を獲得。19日に所属団体の雀王戦A1リーグから降級したばかりだったが、その影響を一切感じさせない内容で、見事な快勝を見せた。

【映像】ライバルを沈めた渋川難波の強烈な罠

この試合は東家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、渋川、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）の並びでスタート。東2局、渋川は石井のリーチを受けつつ丁寧に打ち回し、6000点のツモでトップ目に立つ。しかし東3局は渡辺が親跳満をツモ、さらに南1局も倍満をツモられ、渋川は遠く離れた2着目から逆転を狙う展開に。

南2局、渋川は親満貫をツモ。さらに同1本場、今度はリーチで浅井からリーチ・一発・タンヤオ・一盃口・赤の親満貫、1万2000点（＋300点）をゲットした。三万単騎の即断リーチが冴え、振り込んだ浅井が思わず苦笑するほどだった。さらに同2本場、渡辺のリーチに対して4索と7筒のシャンポン待ちで追っかけリーチ。これを4索でツモり、リーチ・ツモ・タンヤオ・赤の1万2000点（＋600点）で勝負を決めた。

前日、渋川は協会のA1リーグで浅井に逆転を許し降級。その日の最終戦、浅井がトップを取らなければ残留という条件下で、それを阻まれての悔しい敗戦だった。渋川は自らインタビューでその話題に触れ、「浅井選手はナイスガイで、普段はすごく好きですが、個人的な事情で今日はめちゃくちゃ憎たらしく見えていた」と笑顔で語った。

「昨日、浅井選手がトップじゃなければ僕が残留だった。トップを取られて降級してしまったので、Mリーグでまで負けるわけにはいかんなと。（南2局1本場で）三万が出た瞬間『それだ！まいったか！勝ったと思うなよ、昨日で！』と。やってやりましたね」と、スタジオを沸かせた。

試合前は同僚の堀慎吾（協会）に「スカッとしたトップを取ってくれ」と言われていたといい、「スカッとした2着を持って帰ろうとしたんですが、トップがまさか取れるとは思わなかった」と素直な気持ちを口にした渋川。ファンからは「渋ナイストップ！」「渋最高や！」「頑張れよ渋！」と称賛の声。渋川らしい強さとユーモアで、見事にリベンジを果たした一戦だった。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）5万2500点／＋72.5

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）4万3500点／＋23.5

3着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）6900点／▲33.1

4着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）−2900点／▲62.9

【10月20 日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋258.5（26/120）

2位 EX風林火山 ＋187.2（22/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋99.9（22/120）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋91.8（22/120）

5位 TEAM雷電 ＋91.1（22/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲0.8（22/120）

7位 BEAST X ▲46.0（24/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲109.1（24/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲248.4（24/120）

10位 EARTH JETS ▲324.2（24/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

