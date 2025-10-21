¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ë¥Ã¥Á¥§¹¾¾å·É»Ò¡¢Ä«¥É¥éÎøÀê¤¤¤ÎÎ¢ÏÃÈäÏª¡Ö»ä¤ÏÂ®¹¶¡¢ÄÀ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÇ¯¤Ë·ëº§¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè17ÏÃ¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢½ÐËÛ¤·¤¿¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤òÃµ¤·¡¢Åìµþ¤òË¬¤ì¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¶äÆóÏº¤¬½»¤à²¼½É¤Ç¥È¥¤Ï¡¢¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¡¦¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¶äÆóÏº¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾¾¹¾½Ð¿È¤ÎÄëÂçÀ¸¡¦º¬´ß¡ÊËÌÌî½¨µ¤¡Ë¤È¼ãµÜ¡ÊÅÄÃæµü¡Ë¤â¹çÎ®¤·¡¢¥È¥¤Ï¶Ó¿¥¤¿¤Á¤È¶äÆóÏº¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä¡£°ìÊý¡¢¾¾¹¾¤Ç¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬¥È¥¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤é¤¢¤µ¥¤¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶äÆóÏº¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ªµÕ¤Ë¶Ê¤¬¤ì¡Á¡ª¸«¤Ä¤«¤ë¤¾¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¡Ê½É¼Ë¤Ë¡Ë¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¹¤ì°ã¤¤¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥§¹¾¾å·É»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¹¾¾å¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÉñÂæ¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¡£¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÂçµÈ¤¬¡ÖÀê¤¤¤ÎÎø¤Î¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÃÓ¤ËÀê¤¤ÍÑ»æ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¹Å²ß¤ò¾è¤»¤ëÅçº¬¸©¾¾¹¾¡¦È¬½Å³À¿À¼Ò¤Î¶À¤ÎÃÓÎøÀê¤¤¤ÎÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¹¾¾å¤Ï¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Ã¤Æ»ä¤ÏÂ®¹¶¡¢ÄÀ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÇ¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£Áá¤¯ÄÀ¤á¤Ð¤´±ï¤¬Áá¤¯¡¢ÃÙ¤±¤ì¤Ð¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈË¬¤ì¡¢¶á¤¯¤ËÄÀ¤á¤Ð¿È¶á¤Ê¿Í¡¢±ó¤¯¤ËÄÀ¤á¤Ð±óÊý¤Î¿Í¤È¤Î¤´±ï¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ð¤±¤Ð¤±¤Ç¤Ï¡¢¹Å²ß¤ò¾è¤»¤¿¥È¥¤Î»æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÀ¤Þ¤º¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹¾¾å¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£